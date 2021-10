Outras 6 creches retomam atividades presenciais, com restrições

A Prefeitura confirmou nesta quarta-feira, dia 13, que outros seis Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (Cempis) de Mogi Mirim vão retomar as atividades presenciais. A data de retorno é a próxima segunda-feira, dia 25.

As unidades Cely Abreu Sampaio Amoedo Campos, no Jardim Planalto; Alcides Hortêncio, no Maria Beatriz; Professora Maria de Lourdes Ferraz Guimarães, no Linda Chaib; Professora Maria Aparecida Mariano Todarelli, no Parque das Laranjeiras e Professora Dirce Aparecida Januário Lenhari, no Jardim Europa, além do Centro Educacional Ernest Mahle, no Horto de Vergel, retornam às atividades.

A retomada gradual integra um plano de ação experimental, que leva em conta a complexidade da faixa compreendida. Os Cempis atendem alunos a partir de 4 meses, porém, nesta fase, retornam ao modo presencial as crianças do maternal, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses.

De toda forma, são crianças que demandam maior dependência e proximidade entre alunos e docentes, como cuidados no colo, higienização, entre outros. Por isso, o retorno tem sido planejado com extremo rigor.

O limite à faixa de 2 anos a 3 anos e 11 meses faz com que seja atingida a capacidade de 50% de cada unidade. Os responsáveis pelas creches já se reuniram na Secretaria de Educação (Seduc) e foram orientados a chamar os pais para anunciar o retorno.

A retomada presencial começou no dia 16 de agosto, com os alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs). Já no dia 4 de outubro, houve a volta de estudantes de dois Cempis: Professora Maria Rottoli Mansur, no Santa Clara, e Professora Michele Lucon, no Sehac. Além delas, duas associações conveniadas à Prefeitura, o Lar Infantil Aninha e a Casa da Criança, também voltaram no dia 4.

Cempi Professora Dirce Aparecida Januário Lenhari, no Jardim Europa, é uma das que retornam a partir de segunda-feira (Foto: Arquivo/Prefeitura de Mogi Mirim)