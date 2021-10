Pane global afeta WhatsApp, Facebook e Instagram

Os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram estão enfrentando instabilidades desde o início da tarde desta segunda-feira, 4. Segundo as agências de notícias, o problema afeta usuários ao redor do mundo, não apenas no Brasil.

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu, pelo Twitter, o Facebook. A companhia tambémé proprietária do Instagram e do WhatsApp.

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no ​​momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!", escreveu o WhatsApp, também pelo Twitter.

Os problemas relatados englobam enviar mensagens pelo WhatsApp e carregar novos posts no Instagram e Facebook, tanto no sistema Android quanto no iOS (Apple) ou até mesmo em computadores.