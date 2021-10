Prefeito participa de evento do Crea e propõe parcerias para Mogi Mirim

O prefeito Paulo Silva (PDT) participou na quinta-feira, 30, de uma cerimônia realizada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), em São Paulo. Na prática, o foco é viabilizar uma colaboração mútua entre o município e o conselho, com o objetivo de modernizar e inovar os serviços nas áreas de agronomia, engenharia e geociências no município.

Além de participar da plenária, que contou com a presença de 274 conselheiros de 200 municípios que representam todo o estado paulista, o prefeito também se reuniu com o presidente estadual do Crea, Vinicius Marchese.

Na ocasião, foram propostas parcerias entre o órgão e o governo municipal, a fim de viabilizar assistência técnica gratuita para a população de baixa renda nos setores de engenharia e arquitetura e o auxílio técnico na elaboração do Plano Diretor.

Em toda a programação, o prefeito esteve acompanhado pelo vereador Dirceu Paulinho (SD), líder do Governo na Câmara Municipal, e pelo presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim (Aseaamm), Thiago Henrique Ananias Raimundo, além do engenheiro Neiroberto Silva.