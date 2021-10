Prefeitura divulga programação para celebrar 252 anos de Mogi Mirim

Em um ano ainda atípico, com algumas das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 ainda em vigor, Mogi Mirim comemora 252 anos no próximo dia 22 de outubro. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo coordena uma programação com ações culturais e de valorização da história do município, elaborada em parceria com diversos segmentos artísticos.

Os eventos seguirão os protocolos estabelecidos pelo Plano São de Paulo de combate à Covid-19, sendo recomendado o uso de máscaras e a proibição de aglomerações. Ainda assim, nestas comemorações, a população é convidada a participar.

Confira os eventos que acontecerão entre os dias 15 e 30 de Outubro, segundo cronograma divulgado pela Prefeitura:

15/10 – Bar dos Artistas – (sexta-feira)

A partir das 20h

Ingressos à venda com antecedência - R$ 5

Local: Centro Cultural de Mogi Mirim

20/10 – Música na Feira Noturna – (quarta-feira)

A partir das 18h, com a Lyra Mojimiriana

Local: Espaço Cidadão

20/10 – Lançamento do Livro “GALENBECK, a Saga de uma Família”, de Thiago Galenbeck de Menezes - (quarta-feira)

A partir das 19h30

Local: Centro Cultural de Mogi Mirim.

Noite de autógrafos em prol do Lar Santo Antônio

21/10 e 22/10 – Cinema “Cine Autorama” – Cinema Drive-in

Sessões às 18h30 e às 21h

Local: Espaço Cidadão

Inscrições gratuita pelo site: www.cineautorama.com.br

Evento com o patrocínio da MARS – Petcare

22/10 – Hasteamento das bandeiras – (sexta-feira)

Às 8h

Local: Praça Rui Barbosa

28/10 – Premiação do Concurso Literário “Orlando Bronzato – Pintaca” (quinta-feira)

Às 20h - Cerimônia de Premiação dos melhores contos e apresentação teatral “O Mundo de Malala” – Entrada Gratuita

Local: Centro Cultural de Mogi Mirim

30/10 – Conheça nossa Mogi Mirim - (sábado)

Às 10h - Intervenção Teatral

Local: Centro Cultural de Mogi Mirim.

Entrada Gratuita com retirada de ingresso com antecedência

Também a partir das 10h, na “Praça 250 anos”, com feira de artesanato, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce e oficinas do Projeto ICA.