Saae estende desconto na tarifa comercial de água até dezembro

O desconto de 40% na tarifa mínima de água, esgoto e tratamento de esgoto na categoria comercial, para quem consome até cinco metros cúbicos, vai se estender até o mês de dezembro. A confirmação foi dada pelo presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), Paulo Tarso de Souza, aos vereadores Dirceu Paulino (SD) e Marcos Gaúcho (PSDB). Recentemente, ambos os vereadores apresentaram indicação pedindo a prorrogação e a propositura foi aprovada pela Câmara.

A iniciativa atende a um pedido do presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), José Luiz Ferreira. O desconto na tarifa está valendo desde maio deste ano para os comerciantes mogimirianos, categoria atingida pela pandemia da Covid-19. “A ajuda do Legislativo e da própria autarquia será de grande valia para os comerciantes neste instante de recuperação da economia”, disse Ferreira.

Segundo o Saae, a resolução da agência reguladora permite que se faça a prorrogação por decreto, desde que esteja em vigor o estado de calamidade no município. Os números levantados pela autarquia são favoráveis para que o benefício seja estendido até o final do ano. Na quarta-feira, 6, o Saae recebeu a Acimm e os vereadores para anunciar a medida.

Originalmente, o desconto de 40% na tarifa mínima de água, esgoto e tratamento de esgoto foi concedido por três meses; depois, foi ampliado por mais três, terminando nas faturas com vencimento em outubro. A pedido de Dirceu e da Acimm, o Saae adotou no mês de maio deste ano o desconto na tarifa. Lembrando que o prazo do atual decreto municipal que estabelece calamidade pública expira no último mês de 2021.

Segundo a autarquia, as contas comerciais totalizam 1.953 ligações de água no município, e os beneficiados com a tarifa de até cinco mil litros variam entre 1.455 e 1.535. O desconto para quem se enquadra no limite é de R$ 37,85.