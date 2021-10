Yasmin Vasconcelos participa do Canta Comigo Teen, na Record

A mogimiriana Yasmin Vasconcelos, de 13 anos, participou da segunda temporada do Canta Comigo Teen, da Rede Record. O programa com a participação de Yasmin foi ao ar no domingo, 24. Comandado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o Canta Comigo Teen é um concurso musical em versão para adolescentes. Diferente do The Voice, não há times montados por artistas, mas sim 100 jurados que dão notas para as apresentações. O prêmio para o vencedor é R$ 200 mil.

Yasmin foi a primeira participante do programa e cantou a música "Wannabe", das Spice Girls, conquistando a aprovação de 89 jurados. Apesar de ter permanecido por grande parte do programa entre os três melhores, a mogimiriana acabou não se classificando para a semifinal. Mas as chances de Yasmin não terminaram, já que ela poderá participar da repescagem.

COMEÇO

O início da atuação de Yasmin Vasconcelos como cantora foi aos quatro anos. A mogimiriana participava do coral da Escola Adventista, gostava de cantar na igreja e foi colocada pela família na Lyra Mojimiriana para aulas de musicalização.

“Quando a gente ia pra igreja, ela subia no púlpito, pegava o microfone e começava a cantar. Chegava em casa, a mesma coisa, cantava as musiquinhas que aprendia na escola e aí a gente começou a ver que ela era bem afinada, tinha ritmo”, recorda a mãe Gisele Aline da Silva Vasconcelos, que lembra que a garota, aos seis meses, já brincava com violão e pandeiro.

Na Lyra, Yasmin ficou dos 4 aos 10 anos. “Somos muito gratas por todo o processo que ela teve dentro da Lyra, foi um projeto incrível pra vida dela, ali eu acho que ela desenvolveu muito através deles”, reconhece a mãe.

Em 2017, Yasmin estreou um canal no YouTube, denominado Canal da Min, denominação relacionada ao nome Yasmin. Atualmente, os vídeos são mais focados na parte musical, mas há estilos variados de postagens como brincadeiras. O canal cresceu ao longo dos anos e hoje tem mais de 3 mil inscritos.

No Instagram (@yasmin.vasconcelos.oficial), Yasmin tem mais de 12 mil seguidores, com fãs em todo Brasil. “Tem crianças de João Pessoa-PB, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, do Rio, do Acre, tem criança do país inteiro que chama ela, manda beijo, faz elogio quando ela manda um vídeo novo, é legal”, curte a mãe.

Nas redes sociais, Yasmin é eclética, com direito a abordagem de maquiagens e já ensinou até mesmo receita de pipoca doce. Há cerca de três anos, também passou a fazer aulas de canto na escola Vivace, em Mogi Guaçu, para aprimorar a técnica. “A gente foi vendo que aquilo que ela tava gostando mesmo, que tava fazendo parte da vida dela, aí pessoal começou a convidar ela para cantar em jantares, na escola mesmo, ela começou a participar de algumas coisas menores”, conta a mãe.

FAMÍLIA

A vocação para a arte foi herdada por Yasmin dos pais Eliseu Vasconcelos e Gisele. Músico, Eliseu tinha uma banda denominada Paiuca, que tocava ritmos como pop, pop rock e forró, e, na barriga da mãe, Yasmin já se fazia presente nos shows. “Quando eu conheci ele, eles tocavam em barzinhos, quando eu fiquei grávida, eu acompanhava. Hoje ele mais acompanha ela, toca violão, a gente tá até pretendendo voltar a fazer, montar shows mesmo para ela estar participando, fazer barzinho, restaurante, ele está querendo voltar para ajudar ela”, revela a mãe, que foi professora de dança do ventre no Centro Cultural. “A arte está no sangue”, brinca.

Yasmin conquistou a aprovação de 89 jurados no programa comandado por Rodrigo Faro (Foto: Reprodução/Rede Record)