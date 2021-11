Avenida na zona Leste é interditada para obras de tratamento de esgoto

Mais uma importante obra do sistema de tratamento de esgoto de Mogi Mirim, que vai coletar todo o esgoto da região Leste da cidade, começou nesta semana. E por conta desses trabalhos, a Avenida Prefeito Luiz Franklin Silva, ao lado do Clube Mogiano, deverá ficar interditada por, pelo menos, dez dias.

Isso porque, próximo da ponte existente na rotatória com a Rua dos Ferroviários, a empresa contratada pela Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim) estará interligando os efluentes que vem da região Leste ao interceptor principal da rede de coleta de esgoto, na Avenida Adib Chaib.

Antes dessa obra, o esgoto dos bairros Parque das Laranjeiras, Mogi Mirim II, Santa Mônica, Santa Úrsula, CDHU, dentre outros, eram lançados “in natura” no Ribeirão do Boa, que, por sua vez, deságua no Rio Mogi Mirim, deixando esses corpos d’água praticamente sem vida.

Depois da nova ligação, os efluentes passarão a ser canalizados e levados até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Sesamm, localizada às margens da Rodovia Amador Jorge da Siqueira Franco (Estrada da Cloroetil), onde será tratado. Quando todo o sistema estiver em funcionamento, Mogi Mirim chegará a uma taxa de 95% do esgoto doméstico tratado.

TRÂNSITO

Os motoristas que estão na zona Leste e desejam ir ao Centro, devem optar pela Rua do Mirante ou pela Avenida Benedito Marques de Camargo, no Linda Chaib. Já quem faz o sentido inverso, pode acessar a zona Leste pela Rua Campo Grande, pela Avenida Benedito Marques ou ainda entrar pelo trevo das Chácaras Ypês, pela Rodovia SP-147.