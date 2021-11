Caminhoneiro morre em acidente na SP-340

Na madrugada desta quarta-feira, 17, um motorista de caminhão morreu após colidir contra uma defensa metálica no Km 142 da Rodovia SP-340. Diego Rodrigo Périco, 36, morador de São João da Boa Vista, estava retornando de uma entrega de água mineral e trafegava sentido a Mogi Mirim.

Segundo testemunhas, próximo ao distrito industrial de Santo Antônio da Posse, ele perdeu o controle do caminhão Volkswagen, branco, e bateu na defensa metálica, tombando e indo parar em uma valeta de escoamento de águas pluviais. A cabine do veículo ficou totalmente destruída e Diego teve morte instantânea.

O caminhão estava carregado de garrafas vazias, que ficaram espalhadas pelo canteiro central da rodovia. A Renovias teve muito trabalho para recolher os destroços do acidente e remover o veículo, que até as primeiras horas da manhã ainda estava no local do acidente.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também tentou socorrer o motorista, mas ele já estava morto, preso às ferragens. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito.

A cabine do veículo ficou totalmente destruída com o acidente (Foto: Divulgação)