Cemitério da Saudade terá programação no Dia de Finados

Nesta terça-feira, Dia de Finados, o Cemitério da Saudade receberá a população das 6h às 17h. No período da manhã, músicos da Lyra Mojimiriana estarão na área externa, em frente ao cemitério, tocando cantos. A iniciativa visa prestar uma homenagem aos entes finados e solidariedade às pessoas que tiveram familiares mortos pela pandemia de Covid-19.

Também está programada uma missa na capela, às 7h30. Às 15h, haverá o Terço da Misericórdia e, na sequência, às 15h30, o instrumental de violino para as orações.

Responsável pela organização do espaço, a Secretaria de Serviços Municipais alerta sobre a necessidade de cuidados preventivos. “Solicitamos à população, que deseja homenagear e lembrar seus amigos e familiares já falecidos, que respeite as regras de distanciamento social evitando aglomeração, faça uso de álcool gel e não compartilhe objetos”, frisou o secretário Ernani Gragnanello.

Na semana passada, houve a operação especial de limpeza. Equipes de manutenção, com o apoio de máquinas e caminhões executaram a poda de árvores, coleta de folhas, roçagem de vegetação, arranjos nos corredores e vistoria nos túmulos.

PLANTIO

No domingo, 31, foi feito o plantio de árvores Ipê Amarelo, além de plantas ornamentais, como dracena, azaleia e roseira, no canteiro central da Avenida da Saudade, no trecho entre o cemitério e a Avenida Juscelino Kubitschek, paralela ao Velório Municipal.

Toda a programação é resultado de parceria entre as secretarias de Serviços Municipais, de Mobilidade Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo.