Centro da cidade recebe decoração para o Natal

O Centro da cidade já está quase todo enfeitado para a abertura do comércio em horário estendido a partir do dia 1° de dezembro. Esta semana, uma novidade chamou a atenção de quem passou pela região central da cidade: a iluminação sobre o chafariz da Praça Rui Barbosa. Milhares de lâmpadas estão dispostas, formando uma verdadeira árvore de luzes brancas.

Além disso, uma equipe da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) está adornando todas as árvores com lâmpadas, proporcionando um efeito mágico por todo o logradouro. O trabalho não se limita apenas à praça. O corredor da Avenida 22 de Outubro já está concluído, bem como a iluminação de ruas como a Conde de Parnaíba, Chico Venâncio e Padre Roque, além da Rua 15 de Novembro.

A previsão da Acimm é que outras duas rotatórias receberão iluminação especial. A primeira será a localizada nas proximidades da Monroe, entrada de quem vem de Mogi Guaçu. A segunda, já incluída na programação, é a existente no final da Rodovia SP-147, quase em frente à empresa Balestro.

A Praça Floriano Peixoto também está decorada com árvores de led, e tem atraído visitantes para o local. As próximas a receberem adornos serão as praças da Bandeira e Rui Barbosa, nas quais o trabalho de instalação dos adereços começará daqui alguns dias. Uma equipe da Acimm trabalhou durante o feriado de 15 de novembro para a instalação da iluminação em árvores.

PAPAI NOEL

A Acimm deverá promover mais surpresas na Praça Rui Barbosa. Este ano, Papai Noel não deverá ficar numa casinha, como tradicionalmente ocorria. Desta vez, uma poltrona será colocada nas proximidades do chafariz, e as crianças poderão visitá-lo e tirar foto com o bom velhinho. O coreto também receberá adornos natalinos para atrair os visitantes. Tudo para que a população possa se divertir na região central da cidade. Na noite da última terça-feira, 23, a árvore de Natal foi levada para o centro. O trabalho foi demorado e teve de ser realizado com muito cuidado. Daí sua realização no período da noite, quando poucas pessoas passavam pelo local.

A iluminação sobre o chafariz da Praça Rui Barbosa é o grande destaque (Foto: Nelson Victal do Prado Júnior)

O Centro da cidade já está quase todo enfeitado para a abertura do comércio em horário estendido (Foto: Nelson Victal do Prado Júnior)