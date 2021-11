Com chapa única em Mogi Mirim, OAB realiza eleições

Diego Ortiz

Com a chapa única encabeçada pelo atual presidente Sandro Natividade, a subseção de Mogi Mirim da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem eleição para a presidência na próxima quinta-feira, das 9h às 17h, na Casa do Advogado, na Avenida Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno, 109, no bairro Nova Mogi. Com urna eletrônica, os advogados irão votar tanto na eleição para a subseção de Mogi Mirim quanto da seccional de São Paulo, que conta com cinco chapas.

Eleito presidente em 2015 para o triênio de 2016/2018 e reeleito para o exercício de 2019/2021, Natividade parte para o seu terceiro mandato, agora de 2022 a 2024. Antes de ser presidente, havia sido vice-presidente na gestão do segundo mandato de André Barbosa entre 2013 e 2015.

Diferente das duas oportunidades em que foi eleito presidente, desta vez Natividade vive a experiência de integrar uma chapa única, denominada “OAB Unida e no Caminho Certo”. Na primeira eleição, superou Antonio Franco Barbosa Neto, o Toninho Franco, por 200 votos a 148. Já na última, venceu duas chapas opositoras, com 194 votos, um número superior ao dos dois adversários somados, tendo o equivalente a 51,5% do total, desconsiderando brancos e nulos. A chapa de Marco Delatorre Barbosa teve 97 votos e a de Valquíria Aló, 86. Brancos e nulos somaram 6.

“O nosso grupo é muito forte, são dezenas e dezenas de advogados que trabalham nas comissões da OAB, um trabalho descentralizado, onde deixamos o pessoal trabalhar bastante. Este grupo nosso forte deu base a isso. Conversei com várias pessoas, tentei trazê-los pro grupo. Sempre temos intenção de unir e não dividir e acabou culminando com a chapa única”, comentou Natividade, destacando a unidade como um reflexo de aprovação. “Fico agradecido, parece que é um pouco de prova de que a gente está fazendo um belo trabalho”, declarou.

A chapa apresenta dois novos nomes em relação à atual diretoria. A candidata a vice-presidente é Marice Costa Porto de Moraes, em substituição à atual, Elisete Rosolen. Outro nome novo é André Aparecido Quitério para a secretaria adjunta. A atual tesoureira Luciana Battaglini deixa a diretoria. O novo tesoureiro será o atual secretário geral Eduardo Felizardo. Para a função de secretária geral, a candidata é Rosana Peris, hoje secretária adjunta.

Natividade disse que a decisão de buscar a reeleição não foi simples nem individual, mas sim resultado de uma discussão conjunta com sua base em Mogi Mirim, da subsede de Conchal e do grupo estadual liderado pelo atual presidente da OAB da seccional de São Paulo e candidato à reeleição, Caio Augusto Silva dos Santos. Em princípio, Sandro contou que sairia candidato a conselheiro estadual, mas atendeu ao pedido de muitos advogados para prosseguir à frente da presidência.

Um dos fatores motivadores da candidatura, o que também gerou a busca pela reeleição em inúmeras outras subseções, foi a pandemia de Covid-19. “A pandemia não nos permitiu trabalhar. De três anos, praticamente dois ficamos inoperantes, tivemos uma dificuldade muito grande desde eventos, palestras, muitas casas da advocacia fecharam, nós aqui tentamos permanecer aberto o maior tempo possível, mas a dificuldade foi muito grande”, lamentou.

PROJETOS

Entre os projetos para o próximo triênio, Natividade pretende modernizar a sala da Vara do Trabalho e estuda a criação de uma sala de atendimento para jovens advogados que não têm um espaço. “Vamos fazer a retomada dos cursos da Escola Superior de Advocacia, oferecer os cursos EaD, à distância, que eles podem fazer direto da nossa entidade. A gente quer a retomada do esporte e lazer aqui, temos vários eventos ao longo do ano, bailes e desfiles, que é um caso à parte, é um show o desfile das mulheres na Casa da Advocacia, só para mulheres, as próprias advogadas, funcionárias do Fórum que desfilam”, frisou, colocando a retomada como um desafio. “Estamos parados de certa forma e precisamos retomar o trabalho e continuar crescendo”, resumiu.

CONTINUIDADE

Lamentando os efeitos da pandemia de Covid-19, o presidente Sandro Natividade destacou ter sido seu primeiro mandato repleto de realizações e o segundo foi marcado por uma continuidade, com menor intensidade.

No primeiro mandato, lembra ter sido feita a reforma da sala da Vara do Trabalho, havendo agora a intenção de reformá-la novamente de forma integral. “Fizemos a casa nova da advocacia de Conchal na nossa subsede, reuniões em TRTs, com juízes, delegados, sempre buscando a melhora do serviço. Trouxemos muitos cursos da Escola Superior de Advocacia, fizemos palestra tanto aqui em Conchal, até desagravo tivemos, aprovamos até curso de pós-graduação lato sensu para a Escola Superior de Advocacia de Mogi Mirim, realizamos o primeiro baile de advocacia em Conchal, fizemos baile no Clube Mogiano, homenageamos todos os ex-presidentes, a primeira gestão foi muito intensa”, listou.

Embora reconhecendo a dificuldade em função da pandemia, pondera ter havido prosseguimento no segundo mandato. “Acabamos de inaugurar recentemente uma área de lazer no fundo da Casa da Advocacia, que era uma proposta para o segundo mandato e construímos. Ficou lindo. Uma área para coffee break, confraternização. O balanço foi de continuidade, infelizmente a pandemia nos pegou e tivemos que segurar muitos outros projetos, de aumento de participação do jovem advogado, realização de encontros, congressos, estávamos providenciando um congresso significativo da região, tivemos que suspender”, ponderou.

Natividade destacou os benefícios para a subsede de Conchal. “Fizemos recentemente a reforma na sala do Fórum uma ampla mudança, Conchal que era esquecida, hoje tem casa nova, sala de Fórum novo, palestra, eventos, vamos conversar com a advocacia conchalense, estamos lá, temos comissões, diretora na diretoria de Mogi Mirim pela segunda gestão consecutiva, a Dra. Rosana Peris”, ressaltou.