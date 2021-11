Em Itapira, motoboy agride agente da Zona Azul

Um motoboy partiu para a agressão contra um dos agentes da Zona Azul que fiscaliza o uso de vagas de estacionamento localizadas na região central da cidade de Itapira. O fato foi registrado no final da manhã desta terça-feira, 23, entre as ruas Bento da Rocha e Campos Salles.

Segundo relato de pessoas que presenciaram a agressão, o agente fez uma advertência pelo fato de a moto do entregador estar estacionada em uma vaga de carros. Esse teria sido o motivo da agressão. Pessoas que passavam pelo local, naquele momento, socorreram o agente.

À imprensa, a direção da empresa Zona Azul Brasil informou que o caso será tratado em âmbito policial e na esfera judicial. A empresa lamentou o fato e informou que o rapaz foi conduzido para fazer exame de corpo de delito. “Iremos tomar as medidas cabíveis”, disse um representante da Zona Azul Brasil.

Ainda segundo essas informações, uma agressão a um agente é tipificada também de acordo com a legislação em vigor (Decreto Lei n. 2848/40 - Art. 331 do Código penal) como desacato a funcionário público. “O funcionário da Zona Azul Brasil, que opera a Área Azul de Itapira, está a serviço do Município. É um trabalhador que só está seguindo as regras do sistema regulamentado”, destacou a empresa.

Com informações do portal Gazeta Itapirense





Populares gravaram a ocorrência em pleno Centro da cidade de Itapira (Foto: Reprodução)