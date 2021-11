Emeb Francisco Piccolomini tem caso de Covid e aulas são suspensas

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Francisco Piccolomini, na Santa Cruz, registrou um caso positivo de Covid-19 de um aluno do 6º ano do período da manhã, confirmado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Mogi Mirim nesta segunda-feira. As aulas da turma da manhã e da tarde foram suspensas e a data de retorno ainda seria informada.

O motivo da suspensão é a falta de professores devido ao protocolo estadual vigente. Seguindo o protocolo, todas as pessoas que tiveram contato direto com o aluno, como estudantes e professores, deverão permanecer em quarentena a partir desta segunda-feira, data de confirmação do resultado positivo.

Além dos alunos da turma da qual faz parte o estudante, os professores também foram colocados em isolamento. Como neste caso, estes professores também dão aula para outras turmas, as aulas tiveram que ser suspensas pela ausência de docentes.

Com a confirmação do caso de Covid-19 de aluno, aulas na Francisco Piccolomini foram suspensas devido à falta de professores, em virtude de protocolo estadual. (Foto: Divulgação)

O protocolo seguido está vigente desde julho de 2021. Denominado “Casos e Surtos de Covid-19 em Instituições Escolares”, foi emitido pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo Centro de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac” e pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD).

Segundo informações da Prefeitura de Mogi Mirim, em um universo de aproximadamente 7.600 alunos, sete casos positivos foram confirmados desde agosto. “O protocolo tem sido cumprido à risca desde a retomada das aulas presenciais em Mogi Mirim”, informou a Prefeitura, que também observou que a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, por intermédio da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, tem acompanhado os casos, bem como exigido, desde a volta das aulas, o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária nas unidades escolares locais.