Empresário Ricardo Braga confirma pré-candidatura a deputado federal

O empresário Ricardo Braga, atualmente filiado ao Podemos, lançou sua pré-candidatura a deputado federal, em evento realizado no último dia 30, com a presença de lideranças políticas locais. O encontro aconteceu no restaurante Macaúbas.

Entre os presentes, estavam o ex-prefeito Ricardo Brandão, atual presidente do Podemos de Mogi Mirim, o ex-vice-prefeito José dos Santos Moreno, o Mogiano, e os vereadores Márcio do Boxe (Pode), Marcos Gaúcho (PSDB) e João Victor Gasparini (DEM). O ex-presidente da Câmara Municipal, Manoel Palomino (DEM), também marcou presença.

“Gostei da postura do candidato, e se mostrou uma pessoa sensata. Acho que será uma excelente alternativa para representar Mogi Mirim e a região na Câmara Federal”, avaliou Mogiano. Ex-secretário municipal e ex-presidente do DEM, o advogado Thiago Toledo deverá encampar a campanha de Braga. O assessor Adegas Júnior, representando a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, foi outra presença confirmada.

Aos presentes, Ricardo Braga falou de suas propostas e de sua trajetória, que, por sinal, resultou em um livro, que deve ser lançado oficialmente nos próximos dias. O empresário de 56 anos tem colaborado com a Administração Municipal de Mogi Mirim. A empresa da qual é sócio, o grupo Flor D’Aldeia, entregou a reforma do Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado (Cemaae) Rachel Ramazzini Mariotoni, onde investiu cerca de R$ 750 mil.

Além disso, através de contrapartidas estabelecidas com o Poder Público, Braga deverá realizar mais sete obras no município nos próximos meses, visando a população de baixa renda, como o projeto técnico para o Parque das Laranjeiras, e o desenvolvimento da cidade, como uma nova adutora de água para a região Norte da cidade, próximo do bairro Chácaras São Marcelo.

Outras lideranças políticas também foram ao evento, como o advogado e ex-chefe de Gabinete Guto Urbini, atual presidente do DEM, e o ex-ouvidor municipal Edson Pessiquelli. Ambos participaram da administração do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB). Candidato a prefeito nas eleições de 2020 e 2016, Elias Ajub, ao lado da esposa Luciana Makssur Ajub, também compareceu e deve apoiar o empresário na corrida eleitoral de 2022. Outros nomes da comunidade evangélica também devem endossar a candidatura.