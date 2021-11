Escolas de Mogi Guaçu retomam aulas presenciais com 100% da capacidade

As escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu retomam aulas presenciais com 100% da capacidade de atendimento na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, seguindo orientações do Plano São Paulo. O ensino híbrido, todavia, continuará sendo ofertado, uma vez que o retorno presencial não será obrigatório.

O novo cronograma, segundo o secretário guaçuano de Educação, Paulo Paliari, foi aprovado pelo Conselho Municipal. “O Conselho analisou a proposta e aprovou. Teremos alguns dias de preparação para esse retorno presencial que, friso, não é obrigatório. O pai poderá escolher entre o ensino remoto e presencial”, explicou.

Considerando que restam ainda seis semanas para o encerramento do ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação de Mogi Guaçu definiu o cronograma da seguinte forma: Educação Infantil (creches e Emeis) e anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, serão atendidos de segunda a quinta-feira com aulas presenciais e por meio remoto às sextas-feiras. O Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, funcionará quatro dias na semana de forma presencial e um dia remoto, que será definido individualmente pelas escolas.

“A partir do dia 8 de novembro, portanto, toda a rede municipal volta com até 100% dos alunos de forma presencial e não haverá mais revezamentos. Nas salas de aulas em que houver a adesão de 100%, suspenderemos o ensino híbrido”, esclareceu o secretário.

Os protocolos de segurança continuarão sendo respeitados, com obrigatoriedade de utilização da máscara, higienização das mãos e aferição da temperatura. “O distanciamento de um metro e meio entre os alunos deixou de ser exigido, mas manteremos as demais regras a fim de que os estudantes tenham segurança nesse final de ano letivo”, disse.

Paliari destacou ainda que os alunos que forem participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) terão que comparecer de forma presencial às escolas. A avaliação ocorrerá entre os dias 8 de novembro e 11 de dezembro para os estudantes do 5º e 9º ano, sendo um dia estipulado para cada unidade escolar. “A presença no dia da avaliação é obrigatória e cada escola terá uma data para a aplicação. Os pais serão avisados sobre a importância da participação”, finalizou.