Escolas municipais voltam a atender 100% dos alunos a partir de segunda

As unidades da rede municipal de ensino de Mogi Mirim voltarão a admitir a presença de 100% do número de alunos matriculados. A medida é válida para as Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) e entrou em vigor a partir da publicação do decreto 8.477/2021, no sábado, 30, no Jornal Oficial do Município.

Na prática, o retorno do atendimento com toda a capacidade das unidades acontecerá a partir de segunda-feira, 8 de novembro. Assim, será encerrado o sistema de revezamento que marcou a retomada do ensino presencial. Desde 16 de agosto, as Emebs tiveram as turmas, independente do horário, divididas em dois grupos, com 50% em ensino presencial em uma semana e 50% em outra semana.

A medida é válida para os estudantes da chamada educação infantil, ensino fundamental I e ensino fundamental II. O decreto também indica que a presença de alunos continua facultativa. Contudo, segue obrigatória àqueles, cujos pais ou responsáveis optarem pelo ensino remoto, a realização das atividades de forma impressa e/ou on-line.

Não haverá mudanças, no momento, quanto aos Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (Cempis). Nesta fase de retomada, iniciada em 4 de outubro, retornaram ao modo presencial apenas as crianças do maternal, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses. Oito Cempis e duas associações conveniadas à Prefeitura já retornaram.

MOGI GUAÇU

As escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu também retomam aulas presenciais com 100% da capacidade de atendimento na próxima segunda-feira, dia 8, seguindo orientações do Plano São Paulo. O ensino híbrido, todavia, continuará sendo ofertado, uma vez que o retorno presencial não será obrigatório.

