Horto Florestal será reaberto à população

A partir de quinta-feira, 2, o Horto Florestal de Mogi Mirim estará aberto à população, seguindo orientação do prefeito Paulo Silva (PDT). A área situada no bairro do Aterrado pertencia ao Governo do Estado, já que ali, por muitos anos, funcionou a Estação Experimental popularmente conhecida como Horto Florestal.

O órgão era administrado pelo Instituto Florestal, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. No final de 2020, foi concluído o processo de cessão da área à Prefeitura. Em 2021, melhorias foram feitas no espaço.

O local funcionará, inicialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com entrada pelo numeral 874 da Rua Sete de Setembro. Os munícipes poderão utilizar o espaço para fazer caminhada, andar de bicicleta, entre outras práticas esportivas, bem como para piqueniques e recreações diversas.

O acesso não será restrito, mas será controlado. Ou seja, basta se dirigir à portaria do Horto, se identificar, mediante o procedimento definido pela secretaria, e aproveitar da área marcada pelo contato com a natureza. Será proibida a realização de fogueiras, bem como o descarte de resíduos. Também serão respeitados todos os protocolos vigentes de vigilância sanitária.

Ainda não há previsão para a abertura aos finais de semana. Importante destacar também que, no momento, não está prevista a reabertura do Zoológico Municipal. Por outro lado, será reativado o viveiro de mudas, com uma perspectiva de quase quadruplicar a produção atual.

“É uma ação fundamental, pois permitirá a criação de uma área de lazer para as famílias. É uma conquista para o município, e dedicamos empenho para mais esta realização, em um espaço amplo e adequado”, frisou o prefeito Paulo Silva.

ATENDIMENTO

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente passa, a partir do dia 2 de dezembro, a funcionar em um dos prédios do “Horto”. A mudança teve início há duas semanas, com a desocupação dos prédios da Rua Sergipe, na Saúde, (Agricultura) e da Rua Joaquim Dias Guerreiro, no Mirante (Meio Ambiente). As únicas atividades administrativas relacionadas à Pasta, que não funcionarão no Horto, serão, neste momento, o BEA (Bem-Estar Animal) e o Viveiro Municipal, que seguem no Mirante.

O local funcionará, inicialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 (Foto: Divulgação)