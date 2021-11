Morre Marília Mendonça, aos 26 anos, em acidente aéreo no interior de Minas Gerais

A cantora e compositora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, caiu na zona rural de Piedade de Caratinga. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, todos os cinco ocupantes do avião morreram no acidente. Além de Marília Mendonça, viajavam um assessor de imprensa, um tio e produtor da cantora, o piloto e o copiloto.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O avião havia decolado de Goiânia. Marília faria um show nesta sexta-feira em Caratinga, município a 15 quilômetros de Piedade de Caratinga, local do acidente. Ela postou em redes sociais dentro do avião nesta sexta.

Cantora Marília Mendonça ganhou projeção nacional em 2016, com a música "Infiel" (Foto: Reprodução/Twitter)

BIOGRAFIA

Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, teve seu primeiro contato com a música através da igreja e começou a compor quando tinha 12 anos de idade, passando a escrever músicas para vários cantores. Se lançou como cantora em janeiro de 2014, através do seu primeiro EP.

Em junho de 2015, foi lançado a canção "Impasse", primeiro single da cantora que contou com a participação da dupla Henrique & Juliano. Em março de 2016, lançou seu primeiro álbum intitulado Marília Mendonça: Ao Vivo que contou como singles as músicas "Sentimento Louco" e "Infiel" e a participação da dupla Henrique & Juliano.

"Infiel" se tornou a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil naquele ano, fazendo a cantora ganhar reconhecimento nacional. Em abril de 2019, Marília conquistou o posto de artista brasileira mais ouvida no YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial.

Em novembro de 2019, ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto “Em todos os cantos”.