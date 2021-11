Obras na Rodovia dos Agricultores podem começar nesta semana

A ordem de serviço para as obras de recuperação da Rodovia dos Agricultores, documento necessário para o início das atividades, será emitida nesta quinta-feira, dia 25. A partir disso, a empresa Compec Galasso Engenharia e Construção Ltda. tem a permissão para executar as melhorias na via. O prazo limite para conclusão das obras é de 12 meses.

Para chegar neste estágio, o prefeito Paulo Silva (PDT) foi recepcionado pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Edson Caram, em São Paulo, no dia 16. No encontro, ambos assinaram a última etapa do convênio, que contou também com a participação do prefeito de Artur Nogueira, Lucas Sia (PSD). O deputado estadual Barros Munhoz (PSB) e a secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros participaram da reunião.

Para o prefeito Paulo Silva, que teve o apoio do deputado Barros Munhoz nesta demanda, a obra é uma conquista para o município. “É uma notícia muito positiva que é resultado de nosso empenho em favor de benefícios para a população”, destacou o prefeito. A iniciativa é um antigo pleito reivindicado por moradores das duas cidades há anos.

Com investimentos de cerca de R$ 25 milhões, a empresa asfaltará os 23 km de extensão da via, sendo 10,7 km no município de Mogi Mirim e 12,3 km pertencentes a Artur Nogueira. De acordo com o Programa de Investimento Rodoviário, o projeto prevê a execução dos serviços preliminares. Na sequência ocorrem as atividades de terraplenagem e pavimentação. As obras de drenagem, sinalização viária e serviços de segurança integram a terceira fase das benfeitorias.

“É uma obra extremamente importante, pois é uma rodovia essencial para o escoamento da produção agrícola. As melhorias também irão contribuir para garantir mais segurança no trânsito dos moradores daquela região”, frisou Paulo Silva.

Reunião em São Paulo definiu última etapa do convênio (Foto: Divulgação)