Parceria viabiliza reforma da creche do bairro Santa Cruz

A Prefeitura anunciou recentemente a reforma do Centro Educacional Municipal de Primeira Infância (Cempi) Fortunata Bertolazzo Albano, localizada no bairro Santa Cruz, região Oeste da cidade. A reforma ocorrerá após acordo entre o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) e as empresas Promoval 07 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e Promoval SPE 10 Villa Francesa Ltda.

A obra prevê a troca de todo o telhado e das caixas d’água, revisão hidráulica e elétrica, reparos gerais nas salas, pintura interna e externa e ampliação do refeitório para a melhor acomodação das crianças. O valor destinado para a reforma será de R$ 533.500,84 e o prazo para a conclusão é de três meses.

O Cempi foi inaugurado em 1990 e sofreu com os desgastes do tempo. As paredes apresentam marcas de infiltração, entre outros problemas que inviabilizam a presença de estudantes e servidores. Com a necessidade de melhorias consideradas urgentes, a creche será reformada e, através de contrapartida, em um acordo firmado entre o Saae e a empresa de empreendimentos imobiliários.

A incorporadora é responsável pela implantação de dois empreendimentos imobiliários no município, a “Villa Francesa LIS”, na Avenida Pedro Botesi, e a “Villa Francesa IRIS”, na Rua Lourenço Franco Campos. Assim, teria a obrigatoriedade, de acordo com as diretrizes fixadas para os empreendimentos, de doar 600 metros de tubulação específica para a execução do reforço da adutora de água tratada na área.

Como o Saae já alterou todo o sistema de distribuição de água na região, o valor orçado para a tubulação será revertido na reforma da creche, garantindo qualidade, segurança e conforto para os alunos da unidade.

O acordo foi oficializado através da Lei n° 6.359, aprovada na Câmara Municipal, publicada no início de outubro e que autoriza o acordo técnico entre a autarquia e a incorporadora, substituindo a obrigação inicial pela obrigação de reformar o prédio da escola, fornecendo material e mão de obra.

Estavam presentes no anúncio da reforma o prefeito Paulo Silva (PDT), a vereadora Mara Choquetta (PSB), representando a Câmara Municipal, o presidente do Saae, Paulo Tarso de Souza, a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, o secretário de Obras, Habitação Popular e Mobilidade Urbana, Paulo Roberto Tristão, a diretora do Cempi, Marlene de Campos, o diretor da Promoval Incorporadora, Nicolai Louis Barbosa Besse, e o diretor da Pátria Construtora, Emerson Muzi. Os vereadores Luzia Cristina Côrtes Nogueira (PDT) e Dirceu Paulino (SD) também participaram da cerimônia.