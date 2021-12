Prorrogadas inscrições para processos seletivos da Etec e Fatec

O prazo para inscrição no Vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Ferreira Alves e no Vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo, para o primeiro semestre de 2022, foi prorrogado.

Interessados em estudar na Etec poderão se inscrever até as 15h da próxima segunda-feira, 6 de dezembro, exclusivamente pelo site do Vestibulinho. Já o prazo de inscrição para a Fatec termina no dia 8 de dezembro, também às 15h, somente pela internet.

O critério de seleção para os dois processos seletivos será por análise do histórico escolar. Para a Etec, serão consideradas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental, concluído até 2019 ou 2020. Os candidatos que vão concorrer a uma vaga na Fatec terão que apresentar as notas referentes à primeira ou segunda série do Ensino Médio, concluída até 2019 ou 2020.

A Etec de Mogi Mirim oferece vagas para o Ensino Médio Integrado ao Técnico (Administração, Informática para Internet e Mecânica), para o Novotec Integrado (Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Mecatrônica e Meio Ambiente) e para cursos técnicos (Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Eletromecânica e Recursos Humanos).

Já os cursos oferecidos pela Fatec de Mogi Mirim são Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas matutino e 40 vagas noturno), curso que obteve nota 4 no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade); Fabricação Mecânica (40 vagas matutino); Gestão Empresarial (20 vagas na modalidade de Ensino à Distância – EaD), curso que obteve nota 5 no Enade; Projetos Mecânicos (40 vagas noturno); e Mecatrônica Industrial (40 vagas – 1° ao 4° semestre vespertino e 5° e 6° semestre noturno), curso com nota 5 pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

O Sistema de Pontuação Acrescida do CPS concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs e Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (disponíveis nos sites vestibulinhoetec.com.br e vestibularfatec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.