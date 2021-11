Quatro pessoas morrem em acidentes em rodovias da região

Dois acidentes em rodovias da região resultaram na morte de quatro pessoas, na tarde de domingo, 7.

Um homem morreu carbonizado após um grave acidente que ocorreu às 13h, na altura do Km 72 da Rodovia SP-147 (Mogi Mirim/Limeira). O carro em que ele viajava, um Fiat Palio, pegou fogo após ter sido atingido na traseira por um caminhão, de acordo com testemunhas.

Uma mulher, que conduzia o Palio, também morreu em virtude das graves queimaduras sofridas, já que teve mais de 70% do corpo queimado. Ela chegou a sair do carro e ser encaminhada para a Santa Casa de Mogi Mirim, onde morreu horas depois.

O Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim atendeu a ocorrência, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Também às 13h, mas na SP-340, duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um Fiat Uno e um Ford Ka, próximo ao trevo de Santo Antônio de Posse.

O acidente ocorreu no Km 140 e, de acordo com testemunhas, o motorista do Fiat, com placas de Santo Antônio de Posse, estaria trafegando na contramão quando atingiu, violentamente, o Ford Ka, placas de Mogi Guaçu, que vinha em sentido Norte (Mogi Mirim).

Um casal que estava no Uno morreu na hora. Já no Ka, onde estavam uma mulher e uma criança, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Ambas foram socorridas para atendimento médico na Santa Casa de Jaguariúna.