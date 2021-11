Renovias e Polícia Rodoviária preparam operação especial para Rodeio de Jaguariúna

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) e a Renovias, concessionária que administra a Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), realizarão uma operação especial por conta da realização do Jaguariúna Rodeo Festival, evento que tem início neste final de semana, nos dias 26 e 27, na Red Eventos, localizada às margens da rodovia. Estão programadas atrações também nos dias 3 e 4 de dezembro.

A partir das 17h da sexta-feira e do sábado, até o final do evento, as equipes e veículos da concessionária estarão no local, organizando o fluxo de veículos que irão acessar o evento e dando todo o suporte necessário em casos de emergência. O efetivo operacional será reforçado, tanto de colaboradores das áreas de Tráfego e de Atendimento Pré-Hospitalar, quanto do Pedágio de Jaguariúna, para que o tráfego flua da melhor maneira.

Um painel de mensagens variáveis será instalado no sentido norte da SP-340, nas proximidades do evento, com mensagens de alerta quanto à segurança viária. Além das viaturas da concessionária, que estarão no local prestando todo o tipo de apoio operacional, a Renovias fará o monitoramento através das câmeras instaladas na localidade, pela equipe do Centro de Controle de Operações (CCO) da concessionária.

“Estamos empenhados em fazer com que os participantes tenham uma viagem com conforto e segurança no trajeto até o local do evento. É fundamental que os motoristas saibam aproveitar a festa da melhor maneira possível, respeitando os limites de velocidade na rodovia e que não bebam se forem dirigir. As consequências dessa combinação – bebida e direção – podem ser gravíssimas”, alerta o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

“O Policiamento Rodoviário estará presente, com efetivo e equipamentos reforçados, inclusive com o etilômetro passivo, para promover a fluidez e a segurança viária, envidando esforços para combater as infrações de trânsito, em especial, a embriaguez ao volante”, acrescenta Ademir Tomaz Bravo, 1º Tenente Comandante Interino da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.