Reunião discute criação de consórcio intermunicipal de Segurança Pública

Uma reunião entre comandantes das Guardas Civis Municipais (GCMs) das cidades da microrregião aconteceu na tarde de quarta-feira, em Estiva Gerbi. Participaram as GCMs de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Aguaí, Itapira, Estiva Gerbi, Conchal, Holambra e São Sebastião da Grama.

Segundo o comandante da GCM de Mogi Mirim, Paulo Moraes, o objetivo nesses encontros é discutir ações conjuntas entre as corporações, como já vem sendo feito entre algumas cidades. Ele citou, como exemplo, a participação das Rondas Ostensivas Municipais (Romu) e Grupo de Operações com Cães (GOC) no combate ao narcotráfico em cidades da região.

“Temos mesmo que padronizar as ações de policiamento, tornando as nossas forças coesas e mais fortes”, ressaltou. Outro ponto bastante debatido no encontro foi a criação do consórcio intermunicipal das GCMs.

O comandante da GCM local afirmou que Mogi Mirim já possui uma lei autorizando a formação dessa entidade, mas que alguns municípios carecem de criar a própria legislação para garantir a participação no consórcio. “Acho que devemos criar uma entidade igual ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. Seria algo como um Consórcio de Segurança Pública da Baixa Mogiana”, explicou.

A prefeita de Estiva Gerbi, Cláudia Botelho (MDB), que também esteve no encontro, disse que, na atualidade, não se pode discutir Segurança Pública sem a participação das GCMs. Na avaliação dela, o consórcio entre as Guardas Civis da Baixa Mogiana seria algo muito positivo para a microrregião.

Somente este ano, outras três reuniões regionais foram realizadas entre as GCMs. A última havia sido realizada no dia 14 de julho, com representantes das cinco cidades da região, na sede da Secretaria de Segurança Pública de Mogi Mirim, no bairro Saúde.

Naquela oportunidade, novamente as ações conjuntas estiveram na pauta do encontro, além do uso da tecnologia em favor da segurança pública, como a Muralha Digital, e o compartilhamento de informações entre as GCMs da região.

