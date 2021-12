1º Encontro de Traders de Mogi Mirim ocorre neste sábado

Ocorre neste sábado, no Portal Hotel Mogi Mirim, o 1º Encontro de Traders de Mogi Mirim. O objetivo é reunir pessoas que operam ou tenham interesse de operar nos diversos mercados de ativos financeiro e commodities.

O encontro também pretende ser uma oportunidade para a troca de experiências entre traders e profissionais que analisam a economia, empresas, governos, legislação, tecnologia e o psicológico, além de identificar teses de investimento aplicáveis ao contexto atual do país e mundo e desenvolver modelos e setups operacionais de curto e médio prazos.

Segundo os organizadores, será adotada uma forma ativa de participação de todos os inscritos no evento, no qual o mediador dos painéis atuará para trazer ao público as diversas estratégias operacionais utilizadas nos mercados financeiros mundo a fora. O evento começa às 9h e será encerrado às 18h.

Mais informações podem ser obtidas no site do 1º Encontro de Traders de Mogi Mirim

Programação da Manhã

Das 9h às 9h50: "Crise, formação de expectativas e cenários em um ambiente de incerteza estrutural", por Antonio Carlos Diegues Jr.

Das 10h às 11:15: "Uma visão geral dos Mercados e de Valuation para algumas empresas", por Flávio Conde

Das 11h30 às 12h15: "Quando os Mercados vão contra a sua Tese de Investimento", por Cleber José Aló de Moraes

Programação da Tarde

Das 14h às 14h50: "Robôs Investidores: Soluções CODETRADING", por Alexander Mauricio Parada Barros

Das 15h às 16h45: "Uma Tese de Investimento: construção, validação, pontos de entrada, alvos e saídas p/ 13 a 17/12/2021", por Heraldo Alvarenga Filho

Das 16h50 às 17h: "O trader como fonte geradora de riqueza e bem estar social", por instituição ICA de Mogi Mirim

Das 17h às 17h40: "Tributação nos diversos Mercados", por Paulo Alberto Gonzalez Godinho