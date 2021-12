Adeus, CLT: viver, empreender e ser feliz no Rio de Janeiro

Ana Paula Meneghetti

“Larguei a CLT e fui VIVER, empreender e ser feliz no RJ". Essa é a frase que abre o perfil de Thaís Baptistella Felipe, de 32 anos, no Instagram. E não é que só de ler, a mensagem já inspira! É exatamente isso que essa jovem empreendedora quer: empoderar e inspirar pessoas, especialmente mulheres.

A mogimiriana, apaixonada pelo Rio de Janeiro, cidade onde mora atualmente, resolveu trocar o trabalho com carteira assinada, na indústria farmacêutica, para empreender no ramo de biquínis. Em apenas um ano, completado no mês de novembro, a Arpô Bikinis já está presente em 17 estados brasileiros e em três países. Ganhou um site e dois pontos de revenda física; a Arena Mogi Store, em Mogi Guaçu, e a ELI, além de mais uma revendedora, a Luara Martins, também em Itapira. “A Luara, que era meu braço direito na indústria farmacêutica e continua sendo na Arpô”, acrescentou.

Em 2022, Thaís estará no reality Casa das Empreendedoras. A edição será gravada em uma pousada, em Fernando de Noronha (PE), no começo de fevereiro, e exibida na programação da Band e também no YouTube, provavelmente em abril, mas ainda sem data definida.

O reality terá 15 empreendedoras, que participarão de atividades de autoconhecimento. O objetivo do programa não é conceder um prêmio, mas proporcionar, sobretudo, o conhecimento sobre empreendedorismo e transmitir toda a beleza da ilha.

“Eu estava mexendo no Instagram e apareceu uma propaganda do reality. Achei a proposta interessante e que tinha a minha cara; além de empreender, amo viajar! Resolvi me inscrever. Não tinha nada a perder”, contou Thaís. Após a inscrição, a produção do programa entrou em contato e pediu para que ela preenchesse mais uma ficha e fizesse um vídeo contando sua história. “Depois, entraram em contato para avisar que eu tinha sido selecionada e para passar mais detalhes”, completou.

Para Thaís, o reality é uma oportunidade de aumentar conhecimentos na área do empreendedorismo, jornada na qual se encontra há pouco mais de um ano, dar visibilidade à marca Arpô, e o mais importante: inspirar outras mulheres a irem atrás dos seus sonhos e da sua felicidade. “Ainda tenho muito a aprender. Não é fácil, mas é possível com muito esforço e dedicação”, afirmou a empreendedora.

Virada de chave

Farmacêutica formada pela Universidade Federal de Alfenas e pós-graduada em Gestão e tecnologia Industrial Farmacêutica pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, Thaís começou a trabalhar na indústria em 2012. Mas, desde 2018, não se sentia mais feliz no trabalho. No início daquele mesmo ano, recebeu um diagnóstico médico de burnout (esgotamento profissional), além de outros problemas de saúde menores, que estava sempre enfrentando. “No começo não quis acreditar, até que, em fevereiro de 2019, passei por um quadro grave de aneurisma cerebral. Fiz cirurgia, não tive sequelas e sou muito grata por isso, mas sabia que a minha vida teria que mudar. Eu não aceitava mais ser infeliz. O que eu passei tinha que trazer algum ensinamento e essa era a lição. Comecei a pensar em planos B na vida pessoal e profissional”, relatou.

“Empreender me dava muito mais prazer”, contou Thaís, que participará de um reality na Band (Foto: Arquivo Pessoal)





Cidade Maravilhosa: o sonho começa

No começo de 2020, o sonho de morar na Cidade Maravilhosa se concretizou. Thaís se mudou, então, para o Rio de Janeiro a trabalho, ainda na área farmacêutica. “Acreditava que morando lá o mundo corporativo ficaria menos pesado. Mas, com o tempo, vi que não era bem assim”, explicou.

A ideia da Arpô surgiu em um dia de praia, pertinho do Arpoador, quando um vendedor de biquínis passou pelo local. “Por curiosidade, fui dar uma olhada e me deparei com modelos lindos, com qualidade e preços acessíveis. Na hora, lembrei do perrengue que passava toda vez que precisava comprar biquíni no interior; poucas opções e com preços altos. Vi ali uma oportunidade para empreender”, recordou.

A partir disso, passou a buscar fornecedores e decidiu vender pelo Instagram. “O nome Arpô me veio à cabeça e as coisas começaram a fluir”, destacou. Também foi preciso estudar sobre empreendedorismo e marketing digital. As aulas eram feitas em paralelo ao emprego de farmacêutica. “Em quatro meses, eu estava dormindo de quatro a cinco horas por noite e tive que optar por qual caminho seguir: me arriscar no empreendedorismo ou continuar no mundo corporativo. Ariana que sou, fiquei com a primeira opção. Empreender me dava muito mais prazer”, revelou.

A vida pede coragem

Segundo a proprietária da Arpô Bikinis, tão importante quanto inspirar mulheres é inspirar pessoas que têm medo de começar a empreender. “Empreender no nosso país não é fácil. Tive que abrir mão de muita coisa, trabalho muito mais e não tenho estabilidade financeira. Mas, hoje, tenho coisas que não têm preço, como saúde mental, uma maior liberdade geográfica e controle do meu tempo”, argumentou.

Para quem sentir vontade de empreender, a dica de ouro é se programar financeiramente. E vale reforçar: firmeza e ânimo são indispensáveis. De acordo com Thaís, esse planejamento foi essencial. Depois, veio a parte de agir com coragem mesmo, de trocar o certo pelo incerto. “E, infelizmente, isso sai dos padrões da nossa sociedade. Mas, a vida é muito curta para sermos infelizes em algo. Precisamos de dinheiro? Claro! Mas isso não pode valer mais que a nossa saúde e nossa felicidade”, reforçou.

A jovem empreendedora está seguindo seu caminho, abrindo portas, feliz e satisfeita em poder inspirar outras pessoas a irem atrás do seu propósito. “O que eu puder ajudar, faço com o maior prazer porque não quero que ninguém passe pela experiência que eu passei”, finalizou.

Arpô Bikinis na região