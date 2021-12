Clube Mogiano é campeão do Paulista de Handebol

Diego Ortiz

O Clube Mogiano sagrou-se campeão da categoria infantil feminino do Super Paulistão promovido pela Federação Paulista de Handebol (FPHb). No segundo jogo da decisão, disputada na noite de quarta-feira, dia 15, no Ginásio Antonio Bonel Guerreiro, no Recanto, o Clube Mogiano derrotou o Pinheiros por 29 a 25. Na tarde de segunda-feira, dia 13, no primeiro jogo da final, no Ginásio do Pinheiros, em São Paulo, o Recanto já havia derrotado o adversário por 29 a 21.

O Clube Mogiano foi campeão com uma campanha impecável, de 100% de aproveitamento. Venceu todos os jogos realizados. Nas semifinais, derrotou o Corinthians por 26 a 18 em São Paulo e 29 a 20 em Mogi Mirim. Na primeira fase, terminou como líder, com 12 pontos, ao vencer todos os seis adversários.

NOMES

Destaque da partida, Maria Luiza Dovigo marcou seis gols. Flávia Freitas e Lauendy Vitor também balançaram as redes 6 vezes cada uma. Beatriz Baron anotou cinco tentos. Ana Kalu fez três gols, Luiza Patelli fez dois e Laura de Deus anotou um. Comandada pelo técnico Bruno Camargo, a equipe contou ainda com Sophia Ferreira, Luiza Dorin, Ana Amélia Polettini e Maria Tirapelli.

A conquista foi celebrada de forma especial pela persistência das garotas que haviam perdido duas finais estaduais em 2018 e 2019. Por outro lado, o título do Paulista da Federação torna completa a coleção de conquistas expressivas da categoria infantil, que já havia sido campeã do Brasileiro e do Sul-Americano de Seleções na Argentina, quando o Recanto representou o Brasil e contou com nomes agora campeãs paulistas infantis como Laura, Flávia, Beatriz, Ana Amélia e Maria Luiza, garotas nascidas em 2007, hoje com 14 anos e na época com 11, quando jogavam em um time com meninas de 13 e 14, atualmente com 16 e 17.

Outros troféus foram o tricampeonato na Liga de Handebol do Estado de São Paulo (Lhesp), Copa Santa Catarina, Atibaia Handball Cup, Futuro Handball Cup, Grande Prix FPHb, Copa FPHb e Copa Estado de São Paulo FPHb.

O Clube já havia sido campeão do Paulista da Federação na categoria mirim, em 2017.

AREIA

A equipe juvenil feminino do Clube Mogiano ficou em quinto lugar na última etapa classificatória do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia 2021/2022, realizado de 9 a 12 de dezembro, em Santos. A equipe mogimiriana somou três vitórias e uma derrota. Na primeira etapa, que também valeu como Copa do Brasil, o clube foi vice-campeão, em João Pessoa-PB, em outubro. Com os resultados, o Clube garantiu vaga na fase final do Circuito, que será em março de 2022, em Guarapuava, no Paraná.