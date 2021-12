Estrada que liga Martim Francisco à Rodovia SP-340 será pavimentada

O Governo do Estado de São Paulo anunciou investimento de R$ 1,8 bilhão na nova fase do programa Novas Estradas Vicinais, que vai beneficiar outras 106 vias com 1,2 mil quilômetros de melhorias. Mogi Mirim foi contemplada com a pavimentação da estrada que liga o distrito de Martim Francisco à Rodovia SP-340.

A MMR-371, Estrada Oscar Ferreira de Melo, receberá investimentos de mais de R$ 8 milhões. O prefeito Paulo Silva (PDT) esteve em São Paulo, na segunda-feira, para o anúncio do programa, no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador João Doria (PSDB) e pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB). Acompanhado do subprefeito de Martim Francisco, Márcio Honório, e da secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros, o prefeito agradeceu o empenho do deputado estadual Barros Munhoz (PSB) para os investimentos. A pavimentação da estrada era uma demanda de muitos anos.

Os recursos serão destinados em todo o estado de São Paulo à pavimentação das estradas, recuperação funcional e modernização para dar mais segurança e conforto aos usuários. Com essa nova etapa, que já é a sétima, o programa coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) soma investimentos de R$ 6,2 bilhões, o que corresponde a 546 obras em 5 mil quilômetros de estradas, gerando mais de 40 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas.

O investimento previsto faz parte do programa Pró SP, um amplo pacote de obras estruturantes do Governo do Estado para auxiliar na retomada do crescimento econômico, oferta de emprego e geração de renda em 2021 e 2022. A iniciativa prevê recursos que totalizam R$ 50 bilhões para obras nas áreas de infraestrutura, transportes, educação e saneamento.

“Não há nenhuma região do estado que nós não tenhamos obras programadas e a maior parte já iniciada. E as obras que ainda não foram começadas serão iniciadas até março do ano que vem. Faremos isso com acompanhamento direto de prefeitas e prefeitos, com objetivo de que sejam os olhos fiscalizadores destas estradas, para que elas sejam feitas no tempo certo e na forma correta”, afirmou Doria.

Essenciais para o escoamento da produção agrícola, as estradas vicinais movimentam as economias regionais. Elas também permitem o deslocamento da população de cidades menores a grandes centros urbanos, garantindo acesso a serviços mais amplos de saúde e educação oferecidos em polos regionais.

A pavimentação da estrada era uma demanda de muitos anos; investimento é de mais de R$ 8 milhões (Foto: Silveira Jr./Prefeitura de Mogi Mirim)