Estudante de Mogi Guaçu é estuprada em rodeio de Jaguariúna

A estudante e influenciadora digital Franciane Andrade, de 23 anos, foi estuprada em um rodeio realizado na cidade de Jaguariúna. A jovem de Mogi Guaçu relatou o caso em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 30, quando recebeu a confirmação dos exames médicos realizados.

Na segunda-feira, ela revelou, também pelas redes sociais, que foi dopada durante o evento realizado no final de semana. “O médico disse que pode ter sido bala [gíria para definir drogas a base de anfetamina] ou ecstasy e eu nunca usei nada desse tipo. Foi um baque muito grande no meu organismo”, explicou.

Também disse não se lembrar de nada do que aconteceu no rodeio, tendo recebido relatos de que estava inconsciente em uma mesa de um dos camarotes. Na segunda-feira, ela afirmou ainda estar sentindo os efeitos da droga: desidratação, vômitos e batimentos cardíacos acelerados.

Após sentir dores, a estudante procurou pelo Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu, no dia seguinte, quando exames confirmaram o estupro. Muito abalada, ela relatou a situação nas redes sociais. “Ele [médico] constatou que realmente houve estupro, mas ele não sabe me dizer se foram um, dois ou três”, disse, chorando. “Eu tô arrasada, que dor estou sentindo. Inconsciente, sem ver quem era…”, desabafou.

Franciane registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) e foi à Santa Casa de Mogi Guaçu para tomar um coquetel de medicamentos para prevenção de urgência à infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa à Mulher (DDM) de Mogi Guaçu e encaminhado ao município de Jaguariúna.

Em nota ao portal UOL, a organização do Jaguariúna Rodeo Festival afirmou que assim que tomou conhecimento do relato de Franciane Andrade, entrou em contato com a jovem e com sua família “para prestar toda ajuda e suporte necessários". Também destacou estar "à disposição das autoridades para colaborar com a investigação do ocorrido" e que "já estão sendo analisadas as imagens e vídeos das diversas câmeras de segurança do festival".