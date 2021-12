Incêndio atinge Supermercado Rofatto, em Mogi Guaçu

Um incêndio atingiu o Supermercado Rofatto, na Rua Mem de Sá, bairro Vila Paraíso, em Mogi Guaçu. O fogo teve início no final da madrugada deste domingo, dia 26. As informações são do jornal Gazeta Guaçuana.

Segundo informações, o incêndio começou no depósito, por volta das 6h. Ninguém se feriu. As chamas não atingiram a área do mercado, destinada à circulação dos consumidores. Moradores das proximidades registraram o avanço do fogo.

Bombeiros de Mogi Guaçu, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade e dos Bombeiros de Mogi Mirim e de Itapira, atenderam a ocorrência e controlaram o fogo. Também foi solicitado o auxílio do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Mogi Guaçu, com caminhão-pipa.

Bombeiros de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira, além da GCM, atenderam a ocorrência (Foto: GCM Mogi Guaçu/Divulgação)