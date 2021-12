Na zona Leste, Romu recupera 3 motos roubadas

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recuperou três Hondas, modelo Titan 160, que haviam sido roubadas semanas atrás. Na tarde de quarta-feira, 22, durante um patrulhamento pelo Parque das Laranjeiras, na região Leste, a equipe Bravo da Romu, formada por Juliana, Adrian e Giovani, se deparou com três suspeitos que estavam na antiga Rua 12 daquele bairro.

Os jovens, ao verem a viatura, começaram uma fuga a pé pela Rodovia Élzio Mariotoni, a Estrada Velha de Itapira, tentando ludibriar os guardas civis. Um deles, menor de idade, chegou a dispensar uma pochete que, mais tarde, foi encontrada pela Romu.

Em seu interior, foram achados 59 tubetes de cocaína, 16 porções de maconha e uma porção maior da mesma droga, embrulhada em plástico, indicando que o trio estaria traficando naquele local. Também havia R$ 18 em dinheiro. A fuga dos jovens continuou até que eles chegassem à Estrada Vicinal Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, a Estrada da Cachoeira.

Lá, eles abordaram um Chevrolet Celta e pediram carona. O motorista, que é leiteiro, atendeu ao pedido dos jovens, mas não chegou a ir muito longe, já que foi interceptado pela viatura da Romu. O motorista, que estava com o filhinho dentro do carro, desceu bastante assustado, sem entender o que estava ocorrendo.

Em seguida, os três suspeitos desceram do veículo e se entregaram aos GCMs. Um deles foi, imediatamente, reconhecido pelo GCM Giovani, que, experiente, decidiu ir até a casa dele, também na zona Leste, checar se havia mais droga no local.

ACHADO

No imóvel, para surpresa dos GCMs, foram localizadas as três motocicletas, sendo uma azul, uma preta e uma prata. As motos já estavam sendo preparadas para a supressão da placa, numeração de quadro e motor. Os GCMs desconfiam que esses veículos seriam utilizados nos chamados “rolezinhos”, durante o final do ano. Esses eventos, que costumam acontecer na zona Leste, atraindo muitos jovens em grandes algazarras, são regados a bebidas e muitas drogas.

Os dois maiores foram presos pela GCM e conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. O menor foi apreendido e também chegou a prestar depoimento naquela unidade policial. Apesar das drogas apreendidas e das motos, o delegado Rubens Luiz de Mello indiciou apenas um dos envolvidos, liberando o comparsa e o menor de idade.