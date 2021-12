Melissa e Victória são bronze na Super Copa São Paulo

As nadadoras Melissa D’Orazio de Almeida e Victória dos Santos Marcondes conquistaram uma medalha de bronze cada uma na quarta edição da Super Copa São Paulo de Verão para Nadadores Vinculados. A competição foi realizada no Conjunto Aquático Leonardo Sperate, em São Caetano do Sul-SP, entre 10 e 12 de dezembro. Promovida pela Federação Aquática Paulista (FAP), reuniu 43 entidades, com 346 meninos e 237 meninas, num total de 583 atletas.

A primeira medalha de bronze foi conquistada por Melissa D’Orazio de Almeida, na 65ª prova do campeonato, os 100 metros borboleta da categoria juvenil 2. Melissa obteve a terceira colocação com a marca de 1min35seg84. A nadadora ainda foi a nona colocada nos 50 livres e nos 100 livres.

Já Victória dos Santos Marcondes ganhou bronze nos 400 metros livres da infantil 2. A nadadora foi a terceira colocada depois de melhorar o seu tempo de balizamento, indo de 6min04seg32 para 5min57seg93. Victória ainda foi a quarta colocada nos 200 medley e a quinta nos 100 metros borboleta.

Lara Baumann Poli ficou com a oitava colocação nos 100 costas da infantil 2. Nos 50 livres, obteve a 13ª posição. Nos 100 livres, foi a 18ª colocada.

A partir da esquerda, Victória dos Santos Marcondes conquistou medalha de bronze nos 400 metros livres, Lara Poli foi a oitava colocada nos 100 costas e Melissa D’Orazio de Almeida ficou em 3º nos 100 borboleta (Foto: Divulgação)

As atletas foram comandadas pelo técnico Yuri Tosta, sob a supervisão do coordenador técnico Ricardo Antonio Martiniano.