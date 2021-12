Novo gestor assume futebol do MMEC, promete ingresso gratuito e fala em caldeirão no Vail Chaves

Diego Ortiz

Proprietário da WKM Solutions, empresa responsável por consultorias e realização de obras públicas nos Estados Unidos, o engenheiro Wilson Keller de Matos, de 43 anos, que foi candidato a prefeito em Campinas nas últimas eleições pelo Patriota, assumiu a gestão do futebol do Mogi Mirim no dia 24 de novembro. Recentemente, concedeu entrevista à reportagem de A COMARCA no Estádio Vail Chaves, antes de viajar aos Estados Unidos em sua primeira viagem como manager do clube.

Segundo revelou, o contrato tem validade de um ano, prevendo a gestão das categorias profissional e sub-20. Há previsão de prorrogação por mais uma temporada e possibilidade de extensão da terceirização para as categorias sub-15 e sub-17. Matos disse que o contrato foi oficializado entre o Mogi e sua empresa WKM, tendo ele assinado como representante.

O empresário, que vive entre o Brasil e os Estados Unidos, contou que a ideia de assumir o Mogi partiu do intuito de gerir um clube brasileiro por ter sido esse um pedido do Cincinnati, clube da MLS, a liga norte-americana, onde atua o atacante Brenner, ex-São Paulo, para fechamento de uma parceria. “Pintou a oportunidade, por que não fazer uma parceria como o Red Bull faz com os Red Bulls no mundo, uma equipe da MLS que esteja no campeonato estadual que é uma vitrine no Brasil, me pediram uma parceria (o Cincinnati)”, contou Matos, garantindo, porém, que, diferente do Red Bull Bragantino, por exemplo, não haverá alteração do nome do Mogi Mirim Esporte Clube, sendo apenas uma comparação do modelo de gestão. “Imagina. Mogi Mirim é Mogi Mirim. Administrativamente, o clube é o Mogi”, frisou.

Questionado se o Mogi se tornaria uma espécie de filial do Cincinnati, respondeu: “São fases, a gente está em um processo de namoro, se conhecendo, primeiro passo era pegar a gestão de um clube no Brasil, que a gente conseguiu. Agora vamos começar a estruturar o clube”.

A parceria visa o intercâmbio de jogadores e obter recursos com negociação de atletas. Além do Cincinnati, que aponta ser o seu maior parceiro, conta ter abertura no Los Angeles Galaxy, Colorado Rapids e DC United. “Esses quatro clubes têm interesse em ter a matéria-prima. Vamos levar um sub-20 pros Estados Unidos, a gente faz um tour na MLS, tentar fazer um caixa com esses meninos que a gente levar”, explica.

O gestor disse pretender, caso consiga acertar os trâmites burocráticos relacionados a fatores como providência de passaportes de jogadores, colocar o Mogi Mirim na disputa do Dallas Cup em março de 2022 com a equipe sub-20.

Matos conta ter o objetivo de oferecer uma matéria-prima não apenas de talento, mas jogadores com preparo psicológico para atuar no exterior, o que diz ser uma carência atual. Frisa planejar algo inovador. Planeja preparar os jogadores psicologicamente e ter uma estrutura com alojamento com ventilação adequada, boa alimentação e projetos culturais e de idiomas.

“Essa é a conversa minha com o CEO do Cincinnati: por que gastar 13 milhões com o Grêmio com (um jogador de 20 anos) se a gente pode desenvolver um menino aqui no Mogi Mirim e gastar 1 talvez. É a matemática, é a comercialização do futebol. Hoje com o dólar a R$ 5,50, pro americano, Brasil, Argentina e México são o mercado a ser explorado”, declara.

Matos pretende conversar com seu corpo jurídico sobre a ideia de utilizar o CT de Mogi Guaçu, mas se não for possível, pretende alugar um campo visando preservar o gramado do Vail. Hoje, revelou estar trabalhando na obtenção dos laudos do estádio. Uma ideia é conversar com um historiador da cidade, pois planeja fazer um museu do clube.

A escolha pelo Mogi Mirim ocorreu com uma seleção realizada com a ajuda da Federação Paulista de Futebol, em que Matos analisou cerca de 20 clubes da Bezinha e com carências de planejamento e optou pelo Sapo, onde já tinha uma relação iniciada com um patrocínio durante a Segunda Divisão do Campeonato Paulista.

HISTÓRICO

Matos conta ter vindo de uma família carente e, por intermédio de uma bolsa de estudos, foi para os Estados Unidos como jogador aos 17 anos. A atuação com o esporte no Brasil começou há cerca de seis anos com o futsal fazendo intercâmbio de jogadores de sua equipe norte-americana, o Hyper, com o Pulo do Gato, de Campinas. Depois da experiência no futsal, iniciou uma história na Major League Soccer (MLS), onde foi treinador da base do DC United.

Explica que, como jogadores do Pulo do Gato atuam na base de Guarani e Ponte, acabou procurado pelos clubes e se tornou patrocinador de ambos. Em função de patrocinar os clubes de Campinas, acabou procurado pelo presidente do Mogi, Luiz Oliveira, em 2021, para patrocinar o time na Bezinha. “Ajudei com um auxílio mínimo, em algumas reformas, pintei a parede, arrumei algumas coisas no alojamento, a relação começou dessa ajuda. Patrocínio que eu dava era uma ajuda de custo”, observou.

Wilson Matos garantiu não ter a intenção de mudar o nome do Mogi Mirim e disse pretender colocar o clube na disputa da Dallas Cup em março, com uma equipe sub-20, se conseguir viabilizar trâmites burocráticos a tempo (Diego Ortiz/A COMARCA)





Gestor promete ingresso gratuito e fala em caldeirão no Estádio Vail Chaves

Ao abordar a cultura norte-americana, Wilson Matos destacou as experiências da NBA e NFL, as ligas de basquete e futebol americano, e observou ter o desejo de ver o esporte no Estádio Vail Chaves vivenciado pelas famílias como um lazer. E anunciou que os jogos do Mogi Mirim durante sua gestão não terão a cobrança de ingressos.

“Eu não pretendo cobrar ingresso. Quero que a cidade encha esse estádio, quero fazer disso aqui um caldeirão”, afirmou, antes de ser questionado se essa é uma decisão concreta ou em estudos. “É fato, não vai ter cobrança de ingresso. Eu vou pagar, na Federação, na Bezinha, você só paga o impresso, vou pagar esse impresso e dar”, avisou.

Um dia depois da entrevista para A COMARCA, Matos postou vídeos com a camisa do Mogi Mirim em jogo da NBA na Capital One Arena, em Washington, onde o Washington Wizards venceu o Timberwolves. Em todos os jogos do Wizards em casa, Matos revelou que sua empresa tem um espaço na área vip, com alimentação e bebida à vontade.

Matos diz não querer gestão longa e se desvincula de Luiz Henrique

Ao ser questionado sobre a ideia de se consolidar à frente do Mogi Mirim, Wilson Matos garantiu não ter pretensões políticas no clube de se tornar presidente e nem mesmo de permanecer como gestor ou no comando do clube por muitos anos. Com contrato inicial de um ano e previsão de prorrogação por mais um, sinalizou que o projeto é de no máximo cinco anos por ser esse um prazo para recolocar o time na Série A-1 do Campeonato Paulista. Porém, só garante a sua continuidade por até dois anos.