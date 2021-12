Obras visando impedir novas enchentes são realizadas no Túnel Mário Covas

A Secretaria de Obras está executando a instalação de uma nova tubulação para a drenagem de água no Túnel Mário Covas, uma importante via de ligação entre o Centro e a região mais populosa do município, a fim de evitar os alagamentos. O problema é antigo e causa transtorno à população a cada temporal.

“Estamos fazendo uma obra definitiva para acabarmos de vez com as enchentes que ocorriam aqui. Com essa obra importante, isso vai ser definitivamente encerrado”, garantiu o prefeito Paulo Silva (PDT), ao vistoriar as obras.

Com a utilização de materiais próprios da Secretaria de Obras, a conclusão do serviço está prevista para a primeira quinzena de dezembro. Mediante um estudo técnico, as equipes da Prefeitura elaboraram um projeto que contempla a construção de duas redes de drenagem com tubos de 80 e 60 cm de diâmetro e extensão de 30 metros cada uma.

“O sistema de captação das águas era insuficiente e a água ficava represada naquele ponto. Está sendo feita a rede principal, a rede de captação e a ampliação das bocas-de-lobo”, frisou o secretário de Obras, Paulo Roberto Tristão.

Nesta primeira etapa, as obras foram realizadas na Rua do Mirante. Na sequência, seguem para o outro lado do túnel, na Rua Conde Álvares Penteado e Rodovia Elzio Mariotoni, porém em menor escala. Nesta fase, será necessário apenas ampliar a capacidade de absorção de água pelas bocas-de-lobo.