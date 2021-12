Rua Padre Roque começa a receber sinalização para mão dupla

Desde a madrugada de segunda-feira, a Rua Padre Roque, na região central de Mogi Mirim está recebendo adaptações para viabilizar a mudança de direção na via, que passará a ter mão dupla a partir da Rua 13 de Maio. A primeira ação da Secretaria de Mobilidade Urbana foi demarcar as marcas longitudinais, isto é, a faixa de divisão da via.

A partir desta terça-feira, 14, os serviços serão iniciados às 23h, e deverão prosseguir no decorrer de toda semana neste mesmo horário. O cronograma de atividades prevê interdições parciais apenas no período noturno, sem haver o impedimento total da via. Os serviços serão feito de acordo com as condições meteorológicas, sem chuvas.

Ainda de acordo com a Prefeitura, durante os trabalhos de alteração de mão única para mão dupla, poderá ocorrer períodos de lentidão no trânsito. Para instruir os motoristas e pedestres na região, agentes de trânsito estarão no local.

A Secretaria de Mobilidade Urbana ainda desmentiu uma informação difundida em grupos de WhatsApp sobre o início do tráfego em mão dupla na via. A mensagem diz "A partir da meia-noite de hoje, a Rua Padre Roque passa a ter duplo sentido. Cautela no volante”.

A Prefeitura ressalta que a data oficial será divulgada por meio dos canais oficiais de comunicação. Inicialmente, o prazo previsto e anunciado era para o final de novembro. A ação, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, busca atender a uma reivindicação comércio localizado no alto da Rua Padre Roque.