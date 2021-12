Secretário de Educação anuncia mais de R$ 20 milhões em investimentos para Mogi Mirim

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, anunciou, oficialmente, uma série de investimentos para a Educação em Mogi Mirim, que somam mais de R$ 20 milhões. O principal deles é uma nova escola estadual, que vai atender 1,1 mil alunos e que será edificada em um terreno da Prefeitura, no bairro Linda Chaib, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste.

A confirmação foi feita durante uma cerimônia realizada no teatro do Centro Cultural de Mogi Mirim, na manhã desta terça-feira, 28. A nova escola, que vai custar cerca de R$ 10 milhões, vai atender alunos da 5ª até a 9ª série do Ensino Fundamental, atém dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Rossieli revelou ainda que há reformas previstas para quase todas as escolas da rede estadual de Mogi Mirim, como a construção de duas quadras poliesportivas, cobertura de outras duas, além de revisões na parte elétrica de várias unidades.

“Estamos preparando essas unidades educacionais para receber um sistema de climatização que garanta mais conforto a alunos e professores”, acrescentou. Ao final, ele ainda agradeceu a todos os funcionários da educação, independentemente se pertencentes às redes municipal ou estadual. “Essa pandemia foi o maior desafio da história da educação, mas, graças aos professores, pudemos superar esses obstáculos. Em 2022, vamos nos superar ainda mais”, finalizou.

O deputado Barros Munhoz (PSB), presente ao evento, agradeceu Rossieli pela sensibilidade em atender as demandas de Mogi Mirim. Também exaltou a forma com que o prefeito Paulo Silva (PDT), os vereadores e ele próprio vêm fazendo política. “Hoje somos exemplo para o estado e para o país. Deixamos as diferenças políticas de lado, pondo os interesses maiores da população mogimiriana em primeiro lugar”, exaltou.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita, Maria Alice Mostardinha (SD), da secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Peruchi, da dirigente regional de Ensino, Regina Navas, além de secretários municipais, vereadores, diretores de escolas, professores e convidados.

Durante o evento, Ana Peruchi lembrou das dificuldades dos últimos dois anos, mas também ressaltou a esperança de um 2022 melhor. Ela fez questão de agradecer o empenho de professores, diretores e demais funcionários da educação para superar as enormes dificuldades impostas pela pandemia.

Em seguida, a dirigente regional de Ensino, Regina Navas, elogiou a união do prefeito e do deputado Barros Munhoz em prol da educação. A dirigente lembrou que a própria Diretoria de Ensino também foi beneficiada, com a construção de uma nova sede que será edificada próxima ao condomínio Jequibás, no Morro Vermelho, e receberá investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões.

Já o prefeito Paulo Silva aproveitou a presença do secretário para pedir também a construção de uma nova escola municipal no bairro Maria Beatriz, uma vez que a atual está em péssimas condições. Esse obra, segundo estimativas preliminares, deve custar R$ 5 milhões.

A atual escola, a Emeb Helena dos Santos Alves, não suporta mais a demanda de alunos por conta do crescimento daquela região da cidade e construção de novos condomínios verticais. O secretário de Educação se comprometeu a atender a demanda, em parceria com a Prefeitura e o projeto. Uma reunião em janeiro deve concretizar o projeto.