Supera Sunset traz Maiara e Maraisa para Mogi Guaçu, neste domingo

Neste domingo, dia 19, ocorre o Supera Sunset, em Mogi Guaçu, que traz como atrações os shows de Maiara e Maraisa, Douglas e Vinicius e Trio Arena. O evento é uma homenagem à cantora Marília Mendonça. A Band FM Baixa Mogiana 91.1 será a rádio oficial do evento.

Os portões do Ginásio Carlos Nelson Bueno (Furno) serão abertos às 15h. O Trio Arena sobe ao palco às 16h30. Em seguida, às 18h30, será a vez da dupla Douglas e Vinicius. O encerramento será em grande estilo, com Maiara e Maraisa, a partir das 20h30.

Os pontos de venda oficiais em Mogi Guaçu são o Boulevard Shopping do Centro e o Botiquim Bar e Restaurante. Em Mogi Mirim e em Itapira, os ingressos serão vendidos nas unidades da loja Açaí Full Body. Em Espírito Santo do Pinhal, a venda ocorre no Cuidade Cursos. Também há vendas pela internet, no site seoingresso.com.

O passaporte da vacina contra a Covid-19 será obrigatório. A Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu emitiu comunicado informando acerca da obrigatoriedade do passaporte da vacina para acesso a eventos fechados. A decisão segue determinação de Resolução Normativa publicada em Diário Oficial pelo Governo do Estado de São Paulo.

O passaporte da vacina passa a ser obrigatório na cidade com o objetivo de estimular a imunização contra a Covid-19 entre aqueles que ainda não procuraram os postos de atendimento. O passaporte funcionará a partir da apresentação do comprovante de vacinação para ingresso em grandes eventos, como o Supera Sunset.

A resolução exige a comprovação de esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) ou apresentação de resultado negativo de testes para Covid-19 do tipo PCR, realizado até 48 horas antes, ou do tipo antígeno, realizado até 24 horas antes da entrada no local. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial durante todo período.

O passaporte de condição vacinal poderá ser feito por registro físico, mediante apresentação do comprovante impresso de vacinação, ou de forma digital, com comprovante disponível nas plataformas VaciVida e ConectSUS.

Maiara e Maraisa sobem ao palco a partir das 20h30 (Foto: Reprodução/Facebook)