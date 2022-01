Após briga, homem mata andarilho no Centro de Mogi Guaçu

Mogi Guaçu registrou o primeiro homicídio do ano na manhã desta quinta-feira, 27. O crime aconteceu por volta das 9h30, em frente à agência do Banco do Brasil, na Avenida 9 de Abril, quando uma briga entre um vendedor de balas e um andarilho resultou na morte deste último.

Segundo o vendedor ambulante, de 33 anos, ele estava vendendo balas na Rua 15 de Novembro, quando o andarilho, conhecido como Maicon, começou a discutir com ele, dizendo que o estava atrapalhando.

Em determinado momento, Maicon teria se apoderado de uma faca e partido para cima do ambulante, que chegou a correr e, em uma construção, apoderou-se de um caibro de madeira e acabou atingindo a vítima na cabeça. Maicon caiu em frente à agência bancária.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado à Santa Casa. No entanto, não resistiu ao traumatismo na cabeça e morreu naquele hospital. Já o agressor tentou fugir, mas foi capturado pela Guarda Civil Municipal próximo ao Colégio São Francisco, no Parque Real.

O caibro utilizado na agressão foi localizado na praça em frente ao Cerâmica Clube. O delegado Dalton Ferreira ouviu o homem na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o indiciou em flagrante pelo homicídio. Agora, ele deverá seguir para a Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE) de Itapira, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com o delegado, o indiciado já tem passagens por tentativa de homicídio, furto e roubo. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica de Mogi Guaçu estiveram no local do crime e recolheram o caibro utilizado no crime.

Homem foi ouvido na CPJ de Mogi Guaçu e indiciado pelo homicídio (Foto: Portal da Cidade Mogi Guaçu)