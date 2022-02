Chuvas colocam Mogi Mirim em Estado de Atenção nesta segunda-feira

A Defesa Civil de Mogi Mirim informou que o município entrou em Estado de Atenção nesta segunda-feira, dia 31, devido ao volume de chuva dos últimos dias. Foram 119,5 mm acumulados nas últimas 72 horas.

No Estado de Atenção, a Defesa Civil inicia uma série de visitas em áreas de risco ou suscetíveis, e também em áreas solicitadas. Em caso de ocorrências, os munícipes devem acionar a Defesa Civil pelos telefone 199 ou 3862-9474.

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde a última sexta-feira, 28, já deixaram 21 mortos, segundo o governo paulista. De acordo com o balanço da Defesa Civil, do total de óbitos, oito são de crianças. Há ainda seis feridos e 11 desaparecidos. Aproximadamente 660 famílias estão desalojadas ou desabrigadas.





As mortes ocorreram em Várzea Paulista (5), Franco da Rocha (5), Francisco Morato (4), Embu das Artes (3), Arujá (1), Jaú (1), Itapevi (1), e Ribeirão Preto (1). Os óbitos foram causados, em sua maioria, por deslizamento de terra e desmoronamentos.