Cinco duplas de Mogi são campeãs em torneio aberto de beach tennis

Cinco duplas de Mogi Mirim sagraram-se campeãs em suas respectivas categorias no I Torneio Aberto Arena Mogi Beach Tennis. A competição ocorreu na Arena Mogi, em Mogi Guaçu, nos últimos dias 14, 15 e 16.

Os campeões da categoria dupla mista iniciante foram os irmãos Leonardo e Natalia Bridi, filhos de Luciano Bridi, jogador multicampeão no futebol amador regional.

Na mista B, o título foi da dupla Luana Veronesi e Tuani Bianco. Na feminino iniciante, a vitória ficou com Gabriela Bueno e Maisa Esteves. Na masculino acima de 40, os campeões foram Fábio Martini e Marcelo Villas Boas. Já Rodrigo Mello e Bazana venceram na categoria iniciante masculino.

A competição teve 402 jogadores de diferentes cidades, como Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Poços de Caldas, Campinas, Amparo, Pedreira, São Paulo, Valinhos, Vinhedo, São João da Boa Vista, Araras e Itapira.

A adesão dos esportistas ficou acima do esperado, segundo conta o coordenador da Arena, Caio Romero. Como é característica do beach tennis, os jogos ocorreram ao som de música. Na sexta-feira e sábado, dias 14 e 15, houve apresentação de DJ. No domingo, o fechamento foi ao som de um grupo de pagode.

Ainda houve outras atrações como área de alimentação, com food trucks, e o Jangadinha, um empreendimento fixo do Jangada, uma espécie de miniatura do badalado restaurante de Mogi Guaçu.

Romero revelou a ideia de realizar uma nova competição em breve em uma espécie de Pré-Carnaval. “Seria um campeonato, mas mais social, mais divertido”, revelou, contando também existir a intenção de homologar a Arena na Federação Paulista de Tênis com o intuito de outro torneio, depois da competição do Pré-Carnaval, ser federado. Para março, está prevista ainda uma competição integrada ao circuito brasileiro.