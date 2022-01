Inscrições para concurso público da Prefeitura de Itapira vão até dia 25

Estão abertas até o dia 25 de janeiro as inscrições para o concurso público aberto pela Prefeitura de Itapira. Os interessados devem se candidatar exclusivamente pela internet, no site shdias.com.br. São 103 vagas oferecidas entre 59 cargos diferentes, com salários que podem chegar a R$ 4.845,79.

Para os 25 cargos que exigem ensino fundamental, há 53 vagas disponíveis e os salários variam de R$ 1.285,21 a R$ 1.865,31, com jornadas de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 30. As maiores ofertas são para os cargos de Agente de Serviços II - Auxiliar de Serviços Gerais e Agente de Serviços II - Braçal, com 15 vagas cada.

Para os três cargos de nível médio, são dez vagas disponibilizadas, sendo oito para Agente de Serviços I - Tutor Educacional. Os salários variam entre R$ 1.121,83 e R$ 1.865,31, com jornadas de 40 horas semanais. O valor da inscrição é R$ 45.

Outros dez cargos exigem, além do ensino médio, um curso técnico na área de atuação. São 11 vagas disponibilizadas, com salários entre R$ 1.482,70 e R$ 2.095,49. As jornadas de trabalho também variam de acordo com o cargo pretendido. A taxa de inscrição é de R$ 45.

Ainda segundo o edital, sete cargos exigem ensino superior. Os salários variam de R$ 2.221,98 a R$ 4.845,79. Outros três cargos exigem ensino superior e são da área da Educação, com salários entre R$ 1.341,67 e R$ 2.236,11, a depender da carga horária. A taxa de inscrição é de R$ 65.

Por fim, há 11 vagas abertas para médicos, em diferentes cargos. Os salários são de R$ 3.801,29 para um jornada de 20 horas semanais, com a possibilidade de aumento de carga horária para 40 horas com o correspondente acréscimo salarial mais 25% de gratificação, totalizando R$ 9.503,22. O valor da inscrição é R$ 70.

As provas objetivas estão previstas para 20 de fevereiro, um domingo. Outras informações podem ser obtidas no edital divulgado pela Prefeitura de Itapira, no link: https://itapira.sp.gov.br/concurso/concurso-publico-01-2022/25