Itapira vai reabrir oito leitos de UTI Covid no Hospital Municipal

A Secretaria de Saúde de Itapira anunciou que irá reabrir mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ampliar a ala Covid do Hospital Municipal. A decisão foi tomada diante do expressivo aumento de internações de casos graves de coronavírus registrado desde o início do ano.

Atualmente, o Hospital Municipal de Itapira conta com dez leitos de UTI em funcionamento entre as alas Covid e Geral. Com o aumento, serão 18 leitos no total: dez Covid e oito geral. “Infelizmente estamos enfrentando uma nova onda da doença, com muitos casos positivos diários. Graças à eficácia da vacina, a nossa demanda por internação está inferior ao ano passado, mas precisamos desse aumento para garantir leito aos que precisarem”, afirmou o secretário de Saúde, Vladen Vieira, que também lembrou que Itapira é referência no sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) do Estado de São Paulo e recebe pacientes de outros municípios, quando necessário.

Os oito leitos que serão reabertos já estão equipados e estarão disponíveis para uso ainda nessa semana. Atualmente, o Hospital Municipal possui 14 leitos pactuados com o Governo do Estado de São Paulo através do DRS (Departamento Regional de Saúde). Inicialmente, o custeio dos leitos extras será feito com recursos próprios, mas, posteriormente, a Secretaria de Saúde buscará por verbas junto ao Governo Estadual e Governo Federal.