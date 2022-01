Ladrão que roubou celular de menino de 5 anos é preso

Um ladrão de celular que estava agindo em Mogi Mirim e Mogi Guaçu acabou preso no final da tarde desta quinta-feira, 27, quando foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade vizinha. O homem de 47 anos foi preso após cair de moto, na rotatória da Avenida Mogi Mirim, no limite entre as duas cidades.

Ele foi o assaltante que aparece em imagens de câmeras de segurança roubando o celular de uma criança de apenas 5 anos, na Rua Doutor José Alves, Centro de Mogi Mirim. De acordo com o comandante da GCM guaçuana, Elzio Romualdo, há alguns dias que os guardas das duas cidades vinham buscando capturar o homem. Hoje, por volta das 17h45, o sistema Muralha Digital, da GCM mogimiriana, detectou a placa da Yamaha Factor YBR 125 preta utilizada por ele. A moto havia acabado de passar pelo trevo da Tenneco. “Fomos avisados e montamos um cerco próximo à divisa para esperá-lo”, contou o comandante da GCM.

Pouco depois, a moto foi vista pelos guardas, que passaram a acompanhar o motociclista. Ao perceber que estava sendo seguido, o homem atirou um objeto contra a viatura e tentou acelerar. “Como o trânsito é intenso após às 17h, ele acabou se perdendo no trevo e veio a cair”, relatou Romualdo. “Quando tentou se levantar, já estava cercado de guardas civis”, acrescentou.

RECONHECIDO

Pelo menos três vítimas já reconheceram o motociclista como sendo o autor de roubo de celular. Inclusive, na hora em que foi capturado, ele havia acabado de cometer mais um assalto em Mogi Mirim, o segundo só nesta quinta-feira. Viciado em drogas, ele estava roubando celulares para trocar por entorpecentes nas biqueiras das duas cidades.

Um fato que também chamou a atenção dos GCMs é que o indiciado tem um problema na perna e usa uma muleta, que leva ao lado da moto. Apesar da deficiência, isso não influenciou seu desempenho durante os roubos. Também pesa contra o acusado a suspeita de que ele estaria molestando mulheres. Participaram do cerco que capturou o motociclista os GCMs Rodrigo, Marcel, Vedovato, Ralf e Gisele, sob o comando do guarda civil Romualdo.