Mogi Mirim começa a vacinar crianças com comorbidades contra a Covid

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim deu início, nesta terça-feira, à vacinação infantil contra a Covid-19. Fazem parte do público-alvo desta fase crianças com idade entre 5 e 11 anos com comorbidades, deficiência permanente e indígenas.

Neste momento, a vacinação será realizada exclusivamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Estado. É obrigatória a presença de um responsável, assim como também da apresentação de um “termo de assentimento” assinado pelo pai ou responsável.

O termo pode ser acessado através do site da Prefeitura, neste link. O documento também pode ser retirado na UBS de referência e a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsável.

Também é obrigatória a apresentação de documento que comprove a comorbidade, tais como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. As comorbidades priorizadas neste momento estão disponíveis para consulta também no site da Prefeitura: www.mogimirim.sp.gov.br/covid.

Outros documentos obrigatórios são: documentos pessoais da criança (CPF, RG e Cartão SUS), comprovante de endereço do pai ou responsável, carteirinha de vacinação e o cadastro no VacinaJá, que deve ser feito pela internet.