Mogi Mirim confirma 164 novos casos de Covid-19

Mogi Mirim registrou 164 novos casos de Covid-19, segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quarta-feira, 5. Outros 213 casos considerados suspeitos foram descartados. Desde o início da pandemia, são 12.553 casos de coronavírus confirmados no município.

Apesar da alta no número de casos, as enfermarias e leitos de UTI permanecem com baixa ocupação. Das 17 vagas de Terapia Intensiva disponíveis em Mogi Mirim, considerando Santa Casa e Hospital 22 de Outubro, apenas uma está ocupada.

O aumento de infecções por Covid-19, porém, reflete diretamente no atendimento do Ambulatório de Síndromes Gripais, que também atende pacientes com outras síndromes respiratórias. Segundo a Prefeitura, o aumento da procura por atendimento inicial não ocorre apenas na Central de Síndromes Gripais, mas também nos prontos socorros dos hospitais particulares.