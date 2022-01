Mogi Mirim registra 441 novos casos de Covid nesta quarta-feira

Mogi Mirim registrou 441 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira, dia 12, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Apenas em 2022, foram 1.371 casos da doença reportados pelo Município.

É o maior número de casos já confirmados em Mogi Mirim no mesmo dia desde o início da pandemia de coronavírus. Ainda segundo o boletim, as internações não seguem a alta no número de infecções. Entre casos já confirmados e ainda suspeitos, há cinco pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros seis em enfermarias.

Ao todo, são 123 casos aguardando resultados de exames. Também no boletim desta quarta-feira, foram descartados 303 casos, o que demostra um alto índice de atendimentos em funções de síndromes respiratórias.

A nova onda de infecções por Covid-19 e por outras doenças respiratórias está lotando os pronto atendimentos de Mogi Mirim e de todo o país. O Ambulatório de Síndromes Gripais, que funciona ao lado da Santa Casa, está com uma demanda acima do habitual desde a semana passada.

Diante desse cenário, a Prefeitura chegou a anunciar que aumentaria de um para dois o número de médicos no Gripário durante o dia e que contrataria mais sete médicos para que dois profissionais fiquem disponíveis também à noite, além de cinco técnicos de enfermagem.