Morre Boca, vereador em 6 legislaturas e ex-zagueiro do Mogi Mirim

Morreu, na tarde desta terça-feira, aos 76 anos, depois de uma parada cardiorrespiratória, o ex-vereador e ex-zagueiro Luiz Carlos Fernandes Cortez, o Boca.

Filiado ao PMDB, Boca foi vereador em Mogi Mirim em seis legislaturas. Foi titular eleito nas legislaturas 1989-1992, 1993-1996, 1997-2000 e 2005-2008 e assumiu como suplente entre 1983-1988 e 2009-2012.

Como jogador, foi zagueiro do Mogi Mirim Esporte Clube entre as décadas de 60 e de 70. Foi um dos zagueiros integrantes do elenco do histórico Sapão 70, time campeão da Primeira Série da Segunda Divisão de Profissionais do Campeonato Paulista, equivalente ao terceiro patamar do futebol estadual.

O ex-vereador deixa dois filhos, Luiz Carlos Fernandes Cortes Filho, o Carlinhos, de 46 anos, e Pablo Cortez, de 43 anos, além dos netos Lucas, de 22, e Luiz Miguel de 12.

Ex-contador, Boca estava aposentado. Um de seus filhos, Pablo, seguiu a profissão do pai e deu continuidade ao trabalho realizado por Boca em seu escritório de contabilidade.

O velório será nesta quarta-feira, a partir das 8h, e o sepultamento está marcado para as 10h, no Cemitério Municipal de Mogi Mirim.





Vereador em seis legislaturas, Boca era contador e estava aposentado. (Foto: Arquivo Pessoal)