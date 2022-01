PAT de Mogi Guaçu oferece mais de 50 vagas nesta segunda-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu oferece nesta segunda-feira, dia 24, 59 vagas de emprego para mais de 30 ocupações diferentes. Três destas vagas estão sendo ofertadas pela rede de supermercados Pague Menos, que está em fase de instalação no município.

Todo o processo de seleção, feito em parceria com o PAT, será conduzido pela rede Pague Menos. As primeiras vagas ofertadas são para as ocupações de padeiro, líder do setor de padaria e líder do setor de frios. O interessado deve comparecer presencialmente à sede do PAT, na Rua São José, 49, portando documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

“Colocamos nossa estrutura à disposição da rede Pague Menos para intermediar o preenchimento das vagas de trabalho. Esse já é um trabalho que o PAT vem fazendo com resultados muito positivos ajudando quem busca serviço e quem quer contratar”, ressaltou Andreia Andreazi, coordenadora do PAT.

A rede de supermercados Pague Menos confirmou a abertura de uma unidade em Mogi Guaçu ainda no primeiro semestre deste ano, na Avenida Bandeirantes.

Para além das oportunidades oferecidas pela rede atacadista, o PAT oferece, nesta segunda-feira, entre outras, vagas para gerente comercial, frentista, ajudante de pedreiro e auxiliar de limpeza.