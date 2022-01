Vice-governador inaugura Poupatempo em Artur Nogueira e anuncia mais 12 postos na região de Campinas

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) inaugurou nesta sexta-feira, 28, em Artur Nogueira, a 106ª unidade do Poupatempo e também autorizou a implantação de novos postos em 12 municípios da região de Campinas. O deputado estadual Barros Munhoz (PSB) e o prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva (PDT), estavam na comitiva que acompanhou Rodrigo Garcia em Artur Nogueira. O vice-governador também esteve em Cosmópolis, onde autorizou investimentos do Estado para habitação popular.

“Hoje é uma sexta-feira de muito trabalho ao lado de prefeitos e autoridades da região. Estamos autorizando a instalação de novos postos do Poupatempo, iniciando a construção de habitação popular e também a liberação de recursos para a área da educação, obras de infraestrutura e programas de assistência social. É uma série de ações para reforçar a parceria do Governo de São Paulo com Artur Nogueira, Cosmópolis e toda a região”, disse Rodrigo Garcia.

Com atendimento integrado ao Detran.SP, o posto de Artur Nogueira tem capacidade para efetuar até 200 atendimentos por dia, entre presenciais e virtuais. O investimento do Governo do Estado na unidade foi de R$ 160 mil.

O vice-governador também autorizou a liberação de R$ 1,6 milhão para novas unidades do Poupatempo nas cidades de Cosmópolis, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Leme, Pedreira, Socorro, Conchal, Cordeirópolis, Santo Antonio da Posse, Engenheiro Coelho, Louveira e Laranjal Paulista.

O Poupatempo oferece serviços presenciais como solicitação de RG e primeira via da CNH, entre outros documentos. Outros 190 serviços online estão disponíveis no portal www.poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo Poupatempo Digital e nos totens de autoatendimento.

HABITAÇÃO

Em Cosmópolis, Rodrigo Garcia anunciou abertura de licitação para construção de 234 moradias pelo Programa Nossa Casa – CDHU. Na primeira fase, a Secretaria da Habitação vai autorizar investimento de R$ 7,9 milhões para urbanização do novo conjunto residencial, com pavimentação, rede de água e esgoto, iluminação e outros itens.

Na etapa seguinte, as moradias serão edificadas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área útil de 48,88 m². Os futuros moradores serão escolhidos por meio de sorteio público após cadastramento de famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.

O Governo do Estado também confirmou a liberação de 430 títulos de regularização fundiária em Cosmópolis. Os imóveis, beneficiados pelo Programa Cidade Legal em parceria com a Prefeitura, são dos loteamentos Parque Independência e Jardim Chico Mendes.

LONGEVIDADE

Rodrigo Garcia também autorizou investimento de R$ 850 mil para a construção de um Centro Longevidade Ativa em Artur Nogueira. O espaço vai oferecer serviços de acolhimento, atendimento e inclusão a pessoas com 50 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social.

Outros oito municípios possuem termos de convênio assinados para a viabilização de novos Centro de Longevidade Ativa: Araçatuba, Jaú, Botucatu, Bragança Paulista, Várzea Paulista, Embu das Artes, São José do Rio Preto e Itapetininga.

BARRAGEM

Também em Artur Nogueira, o vice-governador Rodrigo Garcia assinou autorização para início de obras no maciço da barragem Mateus Mariano Cotrins. As obras serão realizadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com investimento de R$ 3,9 milhões.

A barragem é operada pelo município e apresenta vários pontos de erosão e infiltração de água no maciço. A intervenção deve durar seis meses e prevê recuperação da estrutura, implantação de um dissipador de energia no vertedouro e controle de erosão na saída do canal que liga o descarregador de fundo e o vertedouro ao rio.

CONVÊNIOS

Rodrigo Garcia também autorizou convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e municípios da região. Arthur Nogueira receberá R$ 790 mil para uma nova unidade da Casa da Juventude e R$ 500 mil para pavimentação de vias de terra pelo programa Nossa Rua. Holambra e Itatiba terão, cada uma, R$ 790 mil para novas Casas da Juventude.

Já Campinas vai receber R$ 750 mil para uma Casa SP Afro Brasil, enquanto Cosmópolis terá R$ 1,5 milhão para pavimentação de vias de terra, R$ 600 mil para reforma de um imóvel público e outros R$ 600 mil para obras de infraestrutura urbana.