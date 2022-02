Abastecimento de água em Mogi é afetado por obstrução em barragem

O abastecimento de água em Mogi Mirim foi afetado nesta terça-feira, dia 8, por uma obstrução identificada na barragem localizada no bairro Cachoeira de Cima. Segundo as informações divulgadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), houve o entupimento do gradeamento no ponto de captação de água bruta.

Por esse motivo, a vazão da captação de água foi reduzida e, consequentemente, o volume de água tratada e distribuída para a cidade também diminuiu. O nível dos reservatórios foi afetado, o que pode resultar em falta de água em diversos pontos da cidade.

Equipes do Saae e da AES Brasil, empresa que administra a barragem, trabalham em conjunto na solução do problema. A autarquia pede a compreensão de todos e o uso racional da água até que a situação seja normalizada.